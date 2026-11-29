Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le Toulouse FC.
Ce dimanche, le Stade Rennais, tout juste séparé de Franck Haise, se déplace sur la pelouse du Toulouse FC pour la 12e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Sébastien Tambouret, qui a décidé de titulariser Kilian Belazzoug et Henrick Do Marcolino. Coup d’envoi à 17h15 au Stadium.
La compo du Stade Rennais
Belazzoug – Nagida, Rouault, Aït Boudlal, Merlin – Szymański, Rongier (cap), Do Marcolino, Al-Tamari – Lepaul, Dia.
Première titularisation en @Ligue1 pour Kilian et Henrick 👇#TFCSRFC https://t.co/fbwGgjAqu1— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 29, 2026
Stade Rennais en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|8
|RC Lens
|12
|+5
|17
|9
|Toulouse FC
|12
|+3
|17
|10
|AS Monaco
|11
|+2
|17
|11
|Stade Rennais
|12
|-2
|17
|12
|Lorient FC
|12
|-1
|16
|13
|Le Mans FC
|12
|-5
|14
11e sur 18 · 5V 2N 5D
VDDN
· Ligue 1 J13
11,66N3,6523,95Cotes PMU
· Ligue 1 J14
· Ligue 1 J15
- NLorient FC 1-1 Stade Rennaisprono ✗
- DStade Rennais 1-2 LOSC
- DOGC Nice 5-2 Stade Rennais