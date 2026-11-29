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Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le Toulouse FC.

Ce dimanche, le Stade Rennais, tout juste séparé de Franck Haise, se déplace sur la pelouse du Toulouse FC pour la 12e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Sébastien Tambouret, qui a décidé de titulariser Kilian Belazzoug et Henrick Do Marcolino. Coup d’envoi à 17h15 au Stadium.

La compo du Stade Rennais

Belazzoug – Nagida, Rouault, Aït Boudlal, Merlin – Szymański, Rongier (cap), Do Marcolino, Al-Tamari – Lepaul, Dia.