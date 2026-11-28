Le départ de Franck Haise du Stade Rennais aurait été accéléré par sept fauteurs de trouble dans le vestiaire.

Le licenciement de Franck Haise n’aurait pas réglé tous les problèmes du Stade Rennais. Bien au contraire. Alors que les dirigeants doivent désormais trouver un nouvel entraîneur durable pour reprendre les commandes de l’équipe, les tensions internes continueraient de s’accumuler. Les mauvais résultats sportifs, les interrogations autour de la gestion du groupe et les relations entre certains membres de l’effectif auraient fini par créer un climat difficile à maîtriser. Et les prochaines semaines pourraient réserver de nouveaux bouleversements.

Sept fauteurs du trouble au Stade Rennais ?

Selon l’insider breton Jonathan35001, plusieurs joueurs seraient désormais particulièrement exposés. Dans une publication sur X, celui qui suit de près les coulisses du club rouge et noir a cité sept noms : Brice Samba, Adrien Merlin, Ludovic Blas, Arnaud Nordin, Adrien Thomasson, Eliezer Mayenda et Issa Soumaré. Une liste qui pourrait annoncer une véritable opération de remise à plat au sein de l’effectif rennais. Les résultats du Stade Rennais seraient évidemment au centre des critiques, mais les questions d’ego et les considérations financières ou sportives pèseraient également dans les discussions.

La comparaison avec la réussite du Paris FC, évoquée par l’insider, illustrerait aussi une forme de frustration autour de la situation actuelle du Stade Rennais. Le départ de Breel Embolo aurait également laissé un vide important dans le vestiaire. Au-delà de son apport sur le terrain, l’attaquant aurait joué un rôle dans la cohésion du groupe et dans l’ambiance quotidienne. Son absence pourrait donc avoir des conséquences qui dépassent largement le seul secteur offensif. Pour la direction rennaise, le chantier pourrait ainsi être beaucoup plus vaste qu’un simple changement d’entraîneur. Plusieurs joueurs seraient susceptibles de faire l’objet de discussions concernant leur avenir, même si rien ne permet d’affirmer que les sept éléments cités quitteront le club.

Le mercato hivernal pourrait faire des dégâts au Stade Rennais

Il paraît évidemment difficile d’imaginer le Stade Rennais se séparer de sept joueurs dès le mercato hivernal. Une opération d’une telle ampleur serait particulièrement compliquée à organiser, aussi bien sur le plan sportif que financier. Le club doit conserver un effectif suffisamment étoffé pour terminer la saison et éviter de fragiliser davantage un groupe déjà en difficulté. En revanche, certains départs pourraient être envisagés dès janvier si la direction estime qu’un changement est nécessaire. Des joueurs pourraient être invités à trouver une porte de sortie, tandis que d’autres pourraient simplement voir leur statut remis en question.

Le dossier est d’autant plus sensible que les dirigeants rennais ne semblent plus disposés à accepter la situation sportive actuelle. La défaite à Nimègue en Ligue Europa, jeudi, pourrait avoir renforcé les interrogations autour du fonctionnement de l’équipe. Dans un contexte déjà marqué par le licenciement de Franck Haise, ce nouvel échec aurait encore accentué la pression sur les différents acteurs du club. Reste désormais à savoir si les intentions évoquées par l’insider se traduiront par des décisions concrètes. Le prochain mercato pourrait devenir un moment charnière pour le Stade Rennais, avec la possibilité de revoir plusieurs équilibres au sein du vestiaire.

Lesage, un départ qui fait également parler

Mais le dossier le plus sensible concerne peut-être un membre de l’encadrement. Avant même le départ de Franck Haise, le team manager Nicolas Lesage aurait été mis à pied en fin de semaine dernière, en vue d’une procédure de licenciement. Réputé proche des joueurs, il aurait notamment été considéré en interne comme une possible source de fuites sur la vie du vestiaire. C’est en tout cas l’explication avancée dans les informations qui circulent autour du Stade Rennais.

Une situation qui, si elle se confirmait, illustrerait le niveau de défiance qui aurait progressivement gagné les coulisses du club. Cette mise à pied intervient dans une période particulièrement agitée. Entre le départ de l’entraîneur, les interrogations sur plusieurs joueurs et les tensions supposées autour de la circulation des informations internes, le Stade Rennais semble engagé dans une profonde remise en question. La priorité reste désormais de trouver un nouvel entraîneur et de remettre l’équipe sur les rails.