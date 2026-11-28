La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans le viseur de l’OM et du FC Barcelone au mercato, Yassir Zabiri a encore marqué au Racing Santander.

Le Stade Rennais peut-il regretter d’avoir laissé filer Yassir Zabiri ? Prêté au Racing Santander, l’avant-centre marocain réalise des débuts particulièrement remarqués en Espagne. Sa dernière prestation contre Levante, ponctuée d’un nouveau but lors de la victoire 3-1 de son équipe, confirme encore son importance dans le dispositif cantabrique.

Le Racing Santander ferme la porte pour janvier

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Zabiri totalise désormais 12 réalisations en 14 matches de Liga. Une efficacité qui ne passe évidemment pas inaperçue sur le marché des transferts. Plusieurs formations européennes suivent son évolution de près, avec notamment le FC Barcelone et l’OM parmi les clubs cités dans ce dossier. Pour le Stade Rennais, qui reste propriétaire du joueur, cette situation pourrait rapidement devenir un sujet majeur. La progression de son attaquant attire les convoitises et sa valeur pourrait continuer de grimper si ses performances se poursuivent à ce rythme. Mais les prétendants risquent de devoir patienter.

Selon les informations de la SER Cantabria, le Racing Santander n’envisage pas de se séparer de son buteur avant le 30 juin prochain. Le club espagnol entend conserver son principal atout offensif jusqu’à la fin de la saison et ne souhaite pas fragiliser son effectif en pleine course vers ses objectifs. Autre élément important : le contrat de prêt ne comporterait aucune clause permettant de mettre un terme prématurément à l’aventure de Zabiri dès le mercato hivernal. Autrement dit, l’OM et le FC Barcelone ne pourraient pas simplement compter sur une disposition contractuelle pour récupérer le joueur en janvier.

C’est un premier coup dur pour les prétendants du Marocain. Même si son profil continue de séduire, le Racing Santander entend garder la maîtrise de son effectif. La formation espagnole sait qu’elle dispose d’un attaquant particulièrement performant et n’a aucune raison sportive de faciliter son départ en cours de saison. Deuxième élément qui pourrait compliquer les opérations : Zabiri serait lui-même pleinement satisfait de sa situation actuelle. L’attaquant se sentirait bien à Santander et serait également épanoui avec la sélection marocaine, où il est devenu un élément incontournable. Un contexte qui ne pousse donc pas le joueur à précipiter un changement d’environnement dès janvier.

Le rêve du FC Barcelone dans un coin de la tête ?

Tout n’est toutefois pas totalement fermé. La SER Cantabria évoque un scénario qui pourrait faire évoluer la position du club espagnol : une offre exceptionnelle adressée au Stade Rennais, accompagnée d’une compensation financière importante pour le Racing Santander. Cette hypothèse constitue la seule porte de sortie évoquée pour envisager un départ anticipé. Il faudrait donc qu’un prétendant soit prêt à investir suffisamment pour convaincre Rennes, mais aussi pour compenser le Racing, qui perdrait alors son meilleur atout offensif en pleine saison.

L’équation s’annonce particulièrement délicate. L’OM, qui cherche à renforcer ses solutions offensives, pourrait être séduit par le rendement du Marocain. Le FC Barcelone, de son côté, représente une destination prestigieuse et un intérêt qui pourrait peser dans la réflexion du joueur. Mais les deux clubs devront composer avec la volonté du Racing de conserver son attaquant. Le dossier prend également une dimension particulière au regard des déclarations passées de Yassir Zabiri. Il y a deux ans, le Marocain avait confié que son plus grand rêve était de porter un jour les couleurs du FC Barcelone. Un souhait qui donne forcément une saveur supplémentaire à l’intérêt prêté au club catalan.

Reste à savoir si cette perspective pourrait peser dans les discussions à venir. Pour le moment, l’attaquant semble pleinement concentré sur son aventure espagnole et le Racing Santander entend profiter de ses qualités jusqu’à la fin de la saison. Le Stade Rennais se retrouve donc au centre d’un dossier qui pourrait prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines. Entre l’intérêt de l’OM, la piste barcelonaise et la volonté du Racing de conserver son buteur, le mercato hivernal s’annonce compliqué. À moins qu’une proposition financière exceptionnelle ne vienne bouleverser les plans de tout le monde.