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Didier Digard s’arrête à modifier en profondeur le onze du RC Lens à Angers (17h15).

Après son déplacement européen à Leipzig, le RC Lens retrouve la Ligue 1 ce dimanche à Angers (17h15). Didier Digard pourrait profiter de cette rencontre pour effectuer quelques ajustements dans son onze de départ, sans pour autant bouleverser son équipe.

Cuisance est apte

Le technicien du RC Lens devra composer avec plusieurs absences. Odsonne Édouard et Maik Nawrocki, blessés de longue date, ne seront pas disponibles. Ruben Aguilar est également forfait, lui qui avait déjà manqué le déplacement à Leipzig mardi.

En revanche, bonne nouvelle pour les Sang et Or : Michaël Cuisance est apte. Malade en début de semaine, le milieu de terrain avait dû renoncer au voyage en Allemagne. Son retour pourrait permettre à Digard de faire souffler Yassine Titraoui, qui a enchaîné les titularisations face à Toulouse puis Leipzig.

Chavez de retour dans le onze du RC Lens ?

Selon Lensois.com, Didier Digard pourrait procéder à un turnover par petites touches, quatre jours seulement après la rencontre européenne. Jhoanner Chavez pourrait notamment être réintégré dans le couloir gauche de la défense à trois.

Le profil du gaucher pourrait séduire le coach lensois dans un match où la capacité à relancer rapidement sera importante. Une option qui pourrait donc entraîner quelques changements dans le onze de départ de Didier Digard.

Le onze probable du RC Lens à Angers :

Risser – Ganiou, Baidoo, Chavez – Abdulhamid, Haïdara, Cuisance, Udol – Thauvin (cap.), Mesloub – Sima.