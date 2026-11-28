La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le FC Nantes pourrait relancer un dossier ouvert cet été au mercato.

Le mercato hivernal approche et les premières pistes commencent à circuler du côté de la Beaujoire. Parmi elles, un nom revient avec insistance : celui de Nesta Zahui. Le FC Nantes n’aurait visiblement pas abandonné l’idée de recruter le joueur grenoblois, malgré l’échec des discussions durant l’été.

Un transfert avorté au FC Nantes à cause du prix de Zahui

Selon Emmanuel Merceron, le dossier serait toujours d’actualité et pourrait même retrouver une place importante dans les plans nantais pour janvier. Une piste qui témoigne de la volonté du club de ne pas refermer définitivement un dossier pourtant resté sans conclusion lors de la dernière fenêtre de transferts. L’été dernier, le FC Nantes avait déjà tenté de faire venir le latéral droit de Grenoble. Le joueur était alors intéressé par la perspective de rejoindre les Canaris, mais les discussions n’avaient finalement pas abouti. En cause : les exigences financières autour de son transfert, jugées trop importantes par la direction nantaise.

Le club avait alors choisi de se tourner vers une autre solution en recrutant Fodé Doucouré. Un choix qui avait permis aux dirigeants de renforcer le poste sans répondre aux prétentions financières associées à Nesta Zahui. Mais ce premier échec ne signifierait pas que Nantes a définitivement tourné la page. Sur X, l’insider Ali Pacha a d’ailleurs apporté un éclairage sur ce dossier : « Il était jugé trop cher. On verra cet hiver ». Une déclaration qui relance forcément les spéculations autour d’un possible retour à la charge des Canaris. Si le prix demandé avait constitué un obstacle majeur cet été, le contexte pourrait évoluer dans les prochains mois. Reste à savoir si Grenoble serait disposé à revoir ses exigences et si les dirigeants nantais seraient prêts à reprendre les négociations.

Poirier prépare déjà le mercato hivernal au FC Nantes ?

Pour le FC Nantes, ce dossier pourrait donc représenter une opportunité de revenir sur une cible déjà identifiée. La direction sportive, avec Poirier dans l’équation, semble devoir anticiper les besoins de l’effectif en vue du mercato de janvier. Le poste de latéral droit pourrait ainsi faire partie des sujets étudiés. Attention toutefois : à ce stade, aucune arrivée de Nesta Zahui n’est actée et une éventuelle reprise des discussions reste à confirmer. Le fait que le joueur ait été séduit par le projet nantais durant l’été pourrait néanmoins constituer un élément favorable si les deux clubs décidaient de rouvrir le dossier.

Le FC Nantes devra surtout trouver un terrain d’entente sur le plan financier. Car si le prix réclamé par Grenoble avait refroidi les Canaris il y a quelques mois, il faudra nécessairement que les conditions évoluent pour espérer débloquer l’opération. Une chose semble en tout cas claire : Nesta Zahui n’aurait pas totalement disparu des radars nantais. Et janvier pourrait bien offrir une nouvelle occasion aux dirigeants de tenter leur chance.