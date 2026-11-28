Pour le huitième tour de Coupe de France de l’ASSE face à Villefranche (19h), Ian Cathro va faire dans l’innovation à quasiment tous les postes.

L’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce week-end pour son huitième tour de Coupe de France. Face à Villefranche, formation de bas de tableau de Ligue 3, les Verts auront l’occasion de poursuivre leur aventure dans la compétition.

La défense de l’ASSE cremaniée, Ferreira et Ben Old conservés

Mais Ian Cathro pourrait profiter de cette rencontre pour faire tourner son effectif. Plusieurs titulaires habituels devraient souffler, tandis que des joueurs en quête de temps de jeu pourraient saisir leur chance.

Devant Mamour Ndiaye, Ian Cathro devrait modifier sa ligne défensive par rapport au déplacement à Reims le week-end dernier. Sur les côtés, Peuple Vert fait savoir que l’Écossais ne devrait toutefois pas bouleverser ses plans. Joao Ferreira, à droite, et Ben Old, à gauche, devraient enchaîner une nouvelle titularisation. Les deux joueurs avaient participé à la qualification face à Rumilly et pourraient profiter de cette rencontre pour confirmer.

Dans l’axe, en revanche, une nouvelle association se dessine. Sohaib Naïr, en difficulté ces dernières semaines et absent du onze de départ lors des deux dernières rencontres de Ligue 2, devrait retrouver une place de titulaire. Il pourrait être associé à Chico Lamba pour former une charnière inédite. Une occasion importante pour les deux défenseurs de retrouver du rythme et de convaincre leur entraîneur.

Svetlin et El Jamali relancés ?

Le milieu de terrain devrait également connaître plusieurs changements. De retour de blessure à Reims, Tamar Svetlin pourrait retrouver une place dans le onze stéphanois. Le Slovène devrait évoluer aux côtés de Mahmoud Jaber, qui monte progressivement en puissance depuis plusieurs semaines. Une association qui permettrait à Cathro de préserver certains de ses cadres tout en offrant du temps de jeu à des joueurs en quête de continuité.

Pour l’animation offensive, Augustine Boakye et Jakob Breum pourraient être laissés au repos. Le technicien stéphanois devrait ainsi miser sur des profils différents pour tenter de faire la différence face à Villefranche. La principale surprise pourrait venir du secteur offensif. Auteur du but victorieux à Reims, Zuriko Davitashvili devrait débuter au poste où il était entré en jeu en Champagne.

Le Géorgien pourrait ainsi profiter de cette rencontre pour retrouver une place de titulaire et confirmer son retour en forme. À ses côtés, Nadir El Jamali pourrait connaître sa première titularisation de la saison avec son club formateur. Le jeune Stéphanois, capitaine des U20 de l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale, avait manqué l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France.

Ian Cathro devrait également relancer Thierno Ballo. L’Autrichien traverse une période plus délicate et pourrait perdre sa place en Ligue 2. Cette rencontre représente donc une occasion de retrouver de la confiance. Enfin, Joshua Duffus devrait avoir une nouvelle chance. Titulaire lors du tour précédent, l’attaquant de l’ASSE n’avait pas réussi à peser sur la rencontre, dans un contexte collectif particulièrement compliqué. Face à Villefranche, il pourrait tenter de montrer un tout autre visage.

Le onze probable de l’ASSE contre Villefranche :

Mamour Ndiaye – Joao Ferreira, Chico Lamba, Sohaib Naïr, Ben Old – Tamar Svetlin, Mahmoud Jaber – Thierno Ballo, Nadir El Jamali, Zuriko Davitashvili – Joshua Duffus.