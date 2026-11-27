À la veille de la réception de Villefranche en Coupe de France, l’ASSE voit la préfecture de la Loire prendre des mesures pour éviter tout débordement lié à la rivalité avec l’OL.

L’ASSE ne retrouvera pas son rival lyonnais ce samedi, mais la rivalité entre les deux clubs sera malgré tout au cœur de l’actualité à Geoffroy-Guichard. À l’occasion du 8e tour de la Coupe de France, les Verts accueillent le FC Villefranche-Beaujolais, samedi à 19 heures. Une rencontre qui fera l’objet d’un dispositif particulier.

La préfecture de la Loire a en effet pris un arrêté interdisant les signes distinctifs de l’Olympique lyonnais aux abords du stade Geoffroy-Guichard. Maillots, écharpes, drapeaux, insignes ou encore accessoires aux couleurs de l’OL sont concernés par cette mesure.

L’ASSE au cœur d’un dispositif de sécurité renforcé

Concrètement, les personnes affichant leur appartenance à l’OL pourront être invitées à retirer leurs signes distinctifs, voire se voir refuser l’accès à l’enceinte stéphanoise. La restriction s’applique également dans plusieurs rues et secteurs autour du stade. Cette décision, qui concerne la journée du samedi 28 novembre à partir de 16 heures et jusqu’à minuit dans la nuit, vise à prévenir d’éventuels affrontements entre supporters.

Pour justifier cet arrêté, les autorités évoquent notamment le risque de tensions entre les deux camps, mais aussi plusieurs événements organisés simultanément à Saint-Étienne : le départ de la SaintéLyon, un concert au Zénith et des manifestations lycéennes. À noter également que le FC Villefranche-Beaujolais est implanté dans le Rhône, à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Une proximité géographique qui ajoute une dimension particulière à cette affiche.

L’ASSE devra donc composer avec un contexte sécuritaire particulier pour cette affiche de Coupe de France. L’objectif des Verts reste néanmoins sportif : décrocher leur qualification pour les 32es de finale devant leur public.