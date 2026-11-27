Voici l’analyse complète du 8e tour de Coupe de France entre l’ASSE et Villefranche, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir disposé du GFA Rumilly Vallières (1-2) lors de son entrée en lice en Coupe de France, l’AS Saint-Étienne reçoit ce samedi (19h) Villefranche, pensionnaire de Ligue 3, à l’occasion du 8e tour. Les Verts devront faire preuve de sérieux pour éviter le piège et valider leur ticket pour les 32es de finale de la compétition.

Coupe de France – ASSE vs Villefranche

Samedi 28 novembre 2026 · 19h · Stade Geoffroy-Guichard

ASSE : poursuivre sur sa lancée et éviter une mauvaise surprise

Bien engagée dans la course à la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne peut momentanément mettre le championnat de côté pour se consacrer à la Coupe de France. Si le retour dans l’élite demeure la priorité du club forézien cette saison, un beau parcours dans cette compétition permettrait aux Verts d’entretenir leur dynamique et d’offrir de belles émotions à leurs supporters.

Lors de leur entrée en lice il y a deux semaines, les hommes de Ian Cathro avaient éprouvé quelques difficultés pour se défaire du GFA Rumilly Vallières (1-2). Privé d’une dizaine d’internationaux en raison de la trêve internationale, le technicien écossais avait été contraint de remanier considérablement son équipe et de faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation.

Les circonstances seront bien différentes pour la réception de Villefranche. Ian Cathro pourra cette fois-ci s’appuyer sur un effectif quasiment au complet et disposer de davantage de solutions pour composer son onze de départ.

Les Stéphanois ont également fait le plein de confiance le week-end dernier en décrochant une précieuse victoire sur la pelouse du Stade de Reims (0-1), grâce à une réalisation de Zuriko Davitashvili. Un succès important dans la course à la montée qui a également confirmé les progrès défensifs de la formation stéphanoise.

En conférence de presse jeudi, Ian Cathro a annoncé qu’il procéderait à plusieurs changements par rapport au onze aligné lors des dernières rencontres de championnat. L’entraîneur écossais entend néanmoins aligner une équipe suffisamment compétitive pour ne pas compromettre les chances de qualification de ses joueurs. ASSE.fr+1

Joshua Duffus, Anthony Boakye ou encore Mahmoud Jaber pourraient notamment profiter de cette rencontre de Coupe de France pour bénéficier de davantage de temps de jeu et marquer des points auprès de leur entraîneur.

Sur le plan médical, Gautier Larsonneur, Paul Eymard et Elyes Dhaoui sont toujours indisponibles. Le reste de l’effectif stéphanois devrait être à la disposition de Ian Cathro pour cette rencontre. But! Football Club

Devant leur public, les Verts auront tout intérêt à imposer rapidement leur rythme et à éviter de laisser Villefranche prendre confiance au fil des minutes. Une ouverture précoce du score leur permettrait d’aborder la suite de la rencontre avec davantage de sérénité.

Villefranche : la Coupe de France pour oublier les difficultés du championnat

Pensionnaire de Ligue 3, le FC Villefranche Beaujolais traverse une période délicate en championnat. La Coupe de France représente donc une parenthèse bienvenue pour le club caladois, qui aura l’occasion de retrouver de la confiance en se mesurant à l’une des meilleures formations de Ligue 2.

Le déplacement à Geoffroy-Guichard constitue également un rendez-vous particulier pour les joueurs de Villefranche. Évoluer dans l’une des enceintes les plus emblématiques du football français face à un club historique représente une source de motivation supplémentaire pour une équipe qui n’aura rien à perdre ce samedi.

Conscient du danger que pourrait représenter cette formation, Ian Cathro a d’ailleurs insisté en conférence de presse sur l’implication des Caladois malgré leurs difficultés en championnat. Le technicien écossais estime que la Coupe de France pourrait leur permettre de retrouver un nouvel élan. ASSE.fr

Sur le plan tactique, Villefranche devrait chercher à réduire les espaces entre ses lignes pour empêcher les Stéphanois de développer leur jeu. Les visiteurs pourraient également tenter de profiter des éventuels changements opérés par Ian Cathro dans son onze de départ, susceptibles d’altérer certains automatismes collectifs.

Les Caladois devront notamment se montrer rigoureux dans la gestion des couloirs, où les Verts disposent de joueurs capables de faire des différences individuelles. Les pertes de balle dans leur propre moitié de terrain pourraient également leur coûter cher face à la qualité offensive de la formation ligérienne.

Pour espérer créer la surprise, Villefranche devra aussi faire preuve d’un maximum d’efficacité sur les quelques occasions dont il pourrait bénéficier. Les transitions rapides et les coups de pied arrêtés pourraient constituer ses meilleures armes pour inquiéter la défense stéphanoise.

Plus longtemps les visiteurs parviendront à préserver leur cage inviolée, plus ils pourront espérer faire douter les Verts et entrevoir la possibilité d’une qualification.

Les confrontations entre les deux équipes

Évoluant à des échelons différents, l’AS Saint-Étienne et le FC Villefranche Beaujolais n’ont pas régulièrement l’occasion de se retrouver en compétition officielle.

La proximité géographique entre les deux clubs confère néanmoins une saveur particulière à cette opposition. Si l’écart de niveau et la qualité de l’effectif stéphanois plaident largement en faveur des Verts, les Caladois devraient aborder cette rencontre avec une motivation décuplée.

Le scénario du tour précédent face à Rumilly Vallières doit également servir de rappel aux Stéphanois, qui ne pourront pas se contenter de leur statut de favoris pour obtenir leur qualification.

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Ndiaye – Ferreira, Lamba, Naïr, Old – Jaber, Svetlin – El Jamali, Davitashvili – Duffus, Ballo.

Absents : Larsonneur, Eymard, Dhaoui (blessés).

La compo probable de Villefranche : Péan – Laspalles, Tshibuabua, Ngouabi Lougagui, Bakari – Etuin – Tade, Cachbach, Louzif, Diakité – Piquionne.

Les joueurs à suivre

Joshua Duffus (ASSE) : L’attaquant stéphanois pourrait profiter de la rotation annoncée par Ian Cathro pour retrouver une place de titulaire face à Villefranche. Sa puissance physique, sa mobilité et sa capacité à prendre la profondeur pourraient mettre en difficulté la défense caladoise. Face à un adversaire de Ligue 3, Joshua Duffus aura une belle opportunité de se distinguer et de bousculer la hiérarchie offensive des Verts.

Loick Piquionne (Villefranche) : L’attaquant caladois devrait avoir un rôle important à jouer dans l’animation offensive de son équipe. Probablement assez isolé à la pointe de l’attaque, il devra être capable de conserver le ballon pour permettre à ses partenaires de remonter sur le terrain. Son efficacité devant le but pourrait également être déterminante dans une rencontre où Villefranche risque de disposer de peu d’occasions.

Notre pronostic pour ASSE – Villefranche

L’AS Saint-Étienne dispose de nombreux arguments pour franchir ce huitième tour de Coupe de France. Outre l’avantage d’évoluer à Geoffroy-Guichard, les Verts pourront compter sur un effectif plus étoffé que lors de leur entrée en lice face à Rumilly Vallières.

Même si Ian Cathro devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ, les Stéphanois disposent de suffisamment de qualité dans leur secteur offensif pour prendre le dessus sur la formation caladoise.

Villefranche pourrait néanmoins opposer une belle résistance en début de rencontre en s’appuyant sur un bloc défensif compact. Les Verts devront donc éviter de tomber dans un faux rythme et faire preuve de justesse technique dans les derniers mètres pour débloquer la situation.

La différence de niveau entre les deux équipes et la profondeur du banc stéphanois devraient toutefois finir par se faire ressentir. Nous envisageons une qualification relativement maîtrisée des hommes de Ian Cathro, qui pourraient également confirmer leur solidité défensive.

Les cotes d’ASSE – Villefranche

Les cotes de cette rencontre ne sont pas encore disponibles chez les bookmakers au moment de la rédaction de cet article.

Notre pronostic : victoire de l’ASSE

Malgré le caractère toujours imprévisible de la Coupe de France, nous pensons que l’AS Saint-Étienne devrait faire respecter la hiérarchie devant son public. Avec un effectif quasiment au complet et une confiance renforcée par leur succès à Reims, les Verts possèdent les ressources nécessaires pour dominer cette rencontre. Face à des Caladois qui pourraient éprouver des difficultés à se procurer des occasions franches, nous misons sur une victoire de l’ASSE.

Notre score : ASSE 2-0 Villefranche