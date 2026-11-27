Voici les chiffres clés du match de la 12e journée de Ligue 1 entre Le Havre et le RC Strasbourg : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.
Le Havre reçoit le RC Strasbourg ce samedi 28 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 18e (2 pts) et le 16e (10 pts) du championnat.
Ligue 1 – Le Havre vs RC Strasbourg
Samedi 28 novembre 2026 · 20h45 · stade Océane
Le Havre : 18e de Ligue 1
RC Strasbourg en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|13
|Le Mans FC
|11
|-6
|11
|14
|ES Troyes AC
|11
|-8
|11
|15
|Aj Auxerre
|11
|-11
|11
|16
|RC Strasbourg
|11
|-5
|10
|17
|Angers SCO
|11
|-14
|8
|18
|Le Havre AC
|11
|-15
|2
16e sur 18 · 3V 1N 7D
DVDD
· Ligue 1 J12
12,75N3,3522,12Cotes PMU
· Ligue 1 J13
11,93N3,2023,35Cotes PMU
· Ligue 1 J14
- DRC Strasbourg 0-1 Stade Brestoisprono ✗
- DToulouse FC 3-1 RC Strasbourg
- VRC Strasbourg 5-1 Aj Auxerre
Après 11 journées, Le Havre occupe la 18e place de Ligue 1 avec 2 points (0 victoire, 2 nuls, 9 défaites). Le Havre a marqué 10 buts et en a encaissé 25 (différence de buts : -15).
Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 0 victoire, 0 nul et 5 défaites — défaite à Troyes (1-3), défaite contre Lorient (0-2), défaite contre le PSG (1-5), défaite à l’OM (3-4), défaite contre Auxerre (1-3).
RC Strasbourg : 16e de Ligue 1
Après 11 journées, le RC Strasbourg occupe la 16e place de Ligue 1 avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 7 défaites). Le RC Strasbourg a marqué 18 buts et en a encaissé 23 (différence de buts : -5).
Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 0 nul et 4 défaites — défaite contre Brest (0-1), défaite à Toulouse (1-3), victoire contre Auxerre (5-1), défaite au Stade Rennais (0-3), défaite contre le PSG (1-3).
Les confrontations entre les deux équipes
Sur les 5 dernières confrontations : 3 victoires de Le Havre, 0 nul et 2 victoires du RC Strasbourg.
- 08/02/2026 : Le Havre 2-1 RC Strasbourg
- 14/09/2025 : RC Strasbourg 1-0 Le Havre
- 17/05/2025 : RC Strasbourg 2-3 Le Havre
- 15/12/2024 : Le Havre 0-3 RC Strasbourg
- 04/05/2024 : Le Havre 3-1 RC Strasbourg
Les meilleurs buteurs
Le Havre ACJosh Maja
- Buts
- 5
- Matchs
- 11
- Buts / match
- 0,45
- Passes déc.
- 0
1 sur penalty · +1 but cette semaine
RC StrasbourgGessime Yassine
- Buts
- 4
- Matchs
- 11
- Buts / match
- 0,36
- Passes déc.
- 3
Aucun penalty · Pas de but cette semaine
Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.
Les compositions probables
La compo probable du Havre : Bodart – Touba, Seko, Sasso – Ouziad, Mwanga, Ebonog, Richardson, Jelert – Fofana, Maja.
Absents : Mpasi, Zagadou, Mambimbi, Pembélé (blessés), Koffi (suspendu).
Incertain : Mosengo (blessé).
La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – Antwi, Doukouré, Coulibaly, Högsberg – El Mourabet, Diop – Yassine, Reyna, Godo – Harder (ou Ortega).
Absents : Panichelli, Oso, Baldé, Essugo (blessés).
Incertain : Mitchell (blessé).
Notre pronostic pour Le Havre – RC Strasbourg
Les cotes de Le Havre – RC Strasbourg
|Pari
|Cote
|Victoire de Le Havre
|2,80
|Match nul
|3,45
|Victoire du RC Strasbourg
|2,15
Notre pronostic : match nul entre Le Havre et le RC Strasbourg, coté à 3,45
Au regard de la dynamique des deux équipes et de l’enjeu de cette confrontation directe pour le maintien, nous nous attendons à une rencontre disputée et équilibrée. Malgré leurs difficultés respectives, les deux formations pourraient trouver le chemin des filets sans parvenir à prendre le dessus sur leur adversaire. Nous misons donc sur un match nul entre Le Havre et le RC Strasbourg.