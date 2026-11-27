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Voici les chiffres clés du match de la 12e journée de Ligue 1 entre Le Havre et le RC Strasbourg : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Le Havre reçoit le RC Strasbourg ce samedi 28 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 18e (2 pts) et le 16e (10 pts) du championnat.

Ligue 1 – Le Havre vs RC Strasbourg

Samedi 28 novembre 2026 · 20h45 · stade Océane

Le Havre : 18e de Ligue 1

Après 11 journées, Le Havre occupe la 18e place de Ligue 1 avec 2 points (0 victoire, 2 nuls, 9 défaites). Le Havre a marqué 10 buts et en a encaissé 25 (différence de buts : -15).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 0 victoire, 0 nul et 5 défaites — défaite à Troyes (1-3), défaite contre Lorient (0-2), défaite contre le PSG (1-5), défaite à l’OM (3-4), défaite contre Auxerre (1-3).

RC Strasbourg : 16e de Ligue 1

Après 11 journées, le RC Strasbourg occupe la 16e place de Ligue 1 avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 7 défaites). Le RC Strasbourg a marqué 18 buts et en a encaissé 23 (différence de buts : -5).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 0 nul et 4 défaites — défaite contre Brest (0-1), défaite à Toulouse (1-3), victoire contre Auxerre (5-1), défaite au Stade Rennais (0-3), défaite contre le PSG (1-3).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 5 dernières confrontations : 3 victoires de Le Havre, 0 nul et 2 victoires du RC Strasbourg.

08/02/2026 : Le Havre 2-1 RC Strasbourg

14/09/2025 : RC Strasbourg 1-0 Le Havre

17/05/2025 : RC Strasbourg 2-3 Le Havre

15/12/2024 : Le Havre 0-3 RC Strasbourg

04/05/2024 : Le Havre 3-1 RC Strasbourg

Les meilleurs buteurs

Le Havre ACJosh Maja Buts 5 Matchs 11 Buts / match 0,45 Passes déc. 0 1 sur penalty · +1 but cette semaine RC StrasbourgGessime Yassine Buts 4 Matchs 11 Buts / match 0,36 Passes déc. 3 Aucun penalty · Pas de but cette semaine Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable du Havre : Bodart – Touba, Seko, Sasso – Ouziad, Mwanga, Ebonog, Richardson, Jelert – Fofana, Maja.

Absents : Mpasi, Zagadou, Mambimbi, Pembélé (blessés), Koffi (suspendu).

Incertain : Mosengo (blessé).

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – Antwi, Doukouré, Coulibaly, Högsberg – El Mourabet, Diop – Yassine, Reyna, Godo – Harder (ou Ortega).

Absents : Panichelli, Oso, Baldé, Essugo (blessés).

Incertain : Mitchell (blessé).

Notre pronostic pour Le Havre – RC Strasbourg

Les cotes de Le Havre – RC Strasbourg

Pari Cote Victoire de Le Havre 2,80 Match nul 3,45 Victoire du RC Strasbourg 2,15

Notre pronostic : match nul entre Le Havre et le RC Strasbourg, coté à 3,45

Au regard de la dynamique des deux équipes et de l’enjeu de cette confrontation directe pour le maintien, nous nous attendons à une rencontre disputée et équilibrée. Malgré leurs difficultés respectives, les deux formations pourraient trouver le chemin des filets sans parvenir à prendre le dessus sur leur adversaire. Nous misons donc sur un match nul entre Le Havre et le RC Strasbourg.

Notre score : Le Havre 1-1 RC Strasbourg