Pronostic Le Havre – Lorient (08/11) : prono, cotes et compos

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Le Havre et Lorient : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.
Le Havre reçoit Lorient ce dimanche 8 novembre 2026 à 17h15, un match entre le 18e (2 pts) et le 11e (12 pts) du championnat.
Ligue 1 – Le Havre vs Lorient
Dimanche 8 novembre 2026 · 17h15 · stade Océane
Le Havre : 18e de Ligue 1
Après 9 journées, Le Havre occupe la 18e place de Ligue 1 avec 2 points (0 victoire, 2 nuls, 7 défaites). Le Havre a marqué 9 buts et en a encaissé 20 (différence de buts : -11).
Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 0 victoire, 0 nul et 5 défaites — défaite contre le PSG (1-5), défaite à l’OM (3-4), défaite contre Auxerre (1-3), défaite au LOSC (0-1), défaite à Toulouse (2-3).
Lorient : 11e de Ligue 1
Après 9 journées, Lorient occupe la 11e place de Ligue 1 avec 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites). Lorient a marqué 7 buts et en a encaissé 8 (différence de buts : -1).
Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites — défaite contre Brest (0-2), nul à Angers (0-0), victoire contre l’AS Monaco (1-0), victoire contre le Paris FC (1-0), défaite à Le Mans (1-2).
Les confrontations entre les deux équipes
Sur les 4 dernières confrontations : 2 victoires de Le Havre, 2 nuls et 0 victoire de Lorient.
- 17/05/2026 : Lorient 0-2 Le Havre
- 21/09/2025 : Le Havre 1-1 Lorient
- 28/01/2024 : Lorient 3-3 Le Havre
- 03/09/2023 : Le Havre 3-0 Lorient
Les compositions probables
La compo probable du Havre : Bodart – Ouziad, Touba, Mwanga, M. N’Diaye – R. Ndiaye, Ebonog, Richardson – Nakamura, Maja, Samatta.
Absents : Mpasi, Zagadou, Mambimbi, Pembélé, Jelert (blessés, reprise), Seko (suspendu).
La compo probable de Lorient : Mvogo – Adjei, Touré, Talbi – Sylla, Avom, Cadiou, Kouassi – Makengo, Faye – Baldé.
Absent : Katseris (blessé).
Notre pronostic pour Le Havre – Lorient
Les cotes de Le Havre – Lorient
|Pari
|Cote
|Victoire de Le Havre
|2,63
|Match nul
|3,15
|Victoire de Lorient
|2,43
Notre pronostic : match nul entre Le Havre et Lorient, côté à 3,15
Toujours à la recherche de sa première victoire de la saison après neuf journées, Le Havre tentera de mettre fin à sa mauvaise série face au FC Lorient. Mais les Merlus, qui restent sur une défaite à domicile contre Brest (0-2), auront également à cœur de réagir. Malgré l’avantage du terrain pour les Havrais, les deux équipes pourraient avoir du mal à se départager dans une rencontre fermée, avec peu d’occasions franches.
Notre score : Le Havre 0-0 Lorient
Lorient FC en ce moment
11e / 18
12 pts · 9 matchs · 3V 3N 3D · -1
VVND
· Ligue 1 J10
12,63N3,1522,43Cotes PMU
· Ligue 1 J11
12,95N3,3522,10Cotes PMU
· Ligue 1 J12
- DLorient FC 0-2 Stade Brestois
- NAngers SCO 0-0 Lorient FC
- VLorient FC 1-0 AS Monaco