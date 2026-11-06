Pronostic Le Mans – AS Monaco (08/11) : prono, cotes et compos

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Le Mans et l’AS Monaco : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Le Mans reçoit l’AS Monaco ce dimanche 8 novembre 2026 à 17h15, un match entre le 17e (7 pts) et le 7e (15 pts) du championnat.

Ligue 1 – Le Mans vs AS Monaco

Dimanche 8 novembre 2026 · 17h15 · MMArena

Le Mans : 17e de Ligue 1

Après 9 journées, Le Mans occupe la 17e place de Ligue 1 avec 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites). Le Mans a marqué 11 buts et en a encaissé 18 (différence de buts : -7).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 1 nul et 3 défaites — défaite à Troyes (0-2), nul à Auxerre (1-1), défaite contre Toulouse (0-3), défaite au PSG (1-3), victoire contre Lorient (2-1).

AS Monaco : 7e de Ligue 1

Après 9 journées, l’AS Monaco occupe la 7e place de Ligue 1 avec 15 points (4 victoires, 3 nuls, 2 défaites). L’AS Monaco a marqué 12 buts et en a encaissé 10 (différence de buts : +2).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites — défaite au Paris FC (1-3), nul contre le LOSC (1-1), défaite à Lorient (0-1), nul contre Toulouse (2-2), victoire contre le RC Lens (2-1).

Les confrontations entre les deux équipes

Pas de confrontation récente entre les deux équipes dans nos données.

Les compositions probables

La compo probable du Mans : Kocik – Boissé, Yohou, Torrente – Buades, Bretelle, Lauray, Rabillard, Calodat – Diallo, Mafouta.

Absents : Bourabaa, Rossignol, Eyoum, Sidibé (blessés).

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria – Coulibaly, Golovin, Abline – Brunner.

Absents : Idumbo, Fati (blessés).

Notre pronostic pour Le Mans – AS Monaco

Les cotes de Le Mans – AS Monaco

Pari Cote Victoire de Le Mans 3,90 Match nul 3,80 Victoire de l’AS Monaco 1,70

Notre pronostic : victoire de l’AS Monaco, côté à 1,70

Malgré des résultats en dents de scie ces dernières semaines, l’AS Monaco part favorite de ce déplacement sur la pelouse du Mans. Face à une équipe mancelle en difficulté, 17e de Ligue 1 avec une seule victoire en neuf journées, les Monégasques auront l’occasion de confirmer leur succès face au RC Lens (2-1) et de se rapprocher des places européennes. Supérieurs sur le papier, les hommes de la Principauté devraient faire la différence.

Notre score : Le Mans 1-3 AS Monaco.