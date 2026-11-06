RC Lens : Cahuzac annonce un coup dur pour l’OM et sort du silence sur le fiasco face à Côme

Après la déroute historique contre Côme (1-9), Yannick Cahuzac s’est exprimé sur les difficultés du RC Lens et a confirmé plusieurs absences avant la réception de l’Olympique de Marseille.

Quatre jours après la terrible défaite contre Côme (1-9) en Ligue des champions, le RC Lens doit rapidement relever la tête face à l’Olympique de Marseille. À deux jours de ce rendez-vous important à Bollaert-Delelis, Yannick Cahuzac a fait le point sur son effectif et est revenu avec davantage de recul sur le naufrage européen.

Franjo Ivanovic incertain, quatre absents confirmés

La mauvaise nouvelle concerne Franjo Ivanovic. Touché à la tête lors d’un choc aérien face à Côme, l’attaquant lensois reste incertain pour la réception de l’OM. En conférence de presse, Yannick Cahuzac a confirmé qu’un doute subsistait autour de sa disponibilité : « Il y a une question autour de Franjo qui a reçu un coup à la tête mercredi. »

Par ailleurs, le technicien artésien devra encore composer avec quatre absences. Odsonne Édouard, Ismaëlo Ganiou, Abdallah Sima et Maik Nawrocki poursuivent leur réathlétisation. Leur retour n’est donc pas encore d’actualité.

Concernant ses choix pour dimanche, l’entraîneur lensois a été clair : « Je ferai mes choix pour dimanche. J’alignerai l’équipe la plus prête à mes yeux. »

Cahuzac assume ses responsabilités après le 1-9 contre Côme

Au-delà des problèmes d’effectif, Yannick Cahuzac est également revenu sur la déroute historique face à la formation italienne. Avec un peu plus de recul, l’entraîneur du RC Lens a identifié deux défaillances majeures : les aspects tactique et émotionnel.

Les deux premiers buts encaissés sur coups de pied arrêtés ont notamment bouleversé le plan de jeu lensois. Menés rapidement, les Sang et Or ont abandonné leur organisation initiale et se sont progressivement exposés aux qualités offensives de Côme.

Le coach a également reconnu une erreur dans sa gestion de la seconde période. À 3-0 à la pause, il a hésité entre sécuriser davantage son équipe et tenter de relancer la rencontre avec du sang neuf. Un choix qu’il regrette aujourd’hui : « Je pense que j’ai manqué de lucidité à ce moment-là. » Le technicien n’a pas cherché à se défausser et a pleinement assumé sa part de responsabilité : « C’est une défaillance globale, dont je suis le premier responsable. »

Aucune sanction prévue avant Marseille

Malgré l’humiliation européenne, Yannick Cahuzac ne compte pas bouleverser son groupe dans la précipitation. Le technicien veut surtout retrouver de la solidité et de la confiance avant un rendez-vous important en championnat.

Il a également écarté toute idée de sanction individuelle pour les joueurs présents face à Côme : « Je ferai mes choix mais il n’y aura pas de punition. Je mettrai l’équipe que j’estime la plus prête pour dimanche. »

Le message est donc clair : le RC Lens doit rapidement tourner la page et afficher un tout autre visage devant son public. Face à l’OM, les Sang et Or auront l’occasion de répondre sur le terrain après l’une des soirées les plus douloureuses de leur histoire récente.