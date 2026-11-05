RC Lens : Kadile en remet une couche après l’humiliation contre Côme, c’est lunaire !

Au lendemain de la terrible défaite du RC Lens face à Côme (1-9), Junior Kadile a aimé une publication de Lucas Da Cunha, auteur d’un but lors de la démonstration italienne, de quoi faire grincer des dents chez les supporters lensois.

Il y a décidément des choses difficiles à comprendre au RC Lens. Mercredi soir, les Sang et Or ont vécu l’une des pires soirées de leur histoire en s’inclinant lourdement face à Côme (1-9), à Bollaert. Et comme si cette humiliation ne suffisait pas, un détail repéré sur Instagram risque de ne pas arranger les choses.

Junior Kadile a en effet aimé une publication Instagram de Lucas Da Cunha, milieu de terrain de Côme et bourreau des Lensois lors de cette rencontre. L’ancien joueur de Clermont a notamment participé au festival offensif italien en inscrivant le quatrième but de son équipe dès la 47e minute.

Difficile de ne pas y voir un geste pour le moins maladroit, surtout que le joueur arrivé l’été dernier pour un montant total de 7 millions d’euros (!) ne s’est pas franchement distingué par sa vivacité à l’échauffement, ni par sa rentrée à la 70e. De quoi alimenter encore un peu plus les discussions autour de cette soirée cauchemardesque.