RC Lens : Leca comme prochaine victime du grand ménage d’Oughourlian ?

Après le naufrage historique contre Côme (1-9), l’avenir de Jean-Louis Leca s’invite au cœur des interrogations.

Le 1-9 encaissé face à Côme pourrait-il provoquer un nouveau séisme au RC Lens ? Au lendemain de cette humiliation européenne, la situation de Yannick Cahuzac est naturellement au centre des débats. Mais un autre nom revient avec insistance : celui de Jean-Louis Leca. Le directeur sportif lensois est directement concerné par la situation actuelle, lui qui a notamment porté le choix de promouvoir Cahuzac au poste d’entraîneur.

Et c’est précisément ce qui rend le dossier particulièrement sensible. Si Joseph Oughourlian décidait de se séparer de son entraîneur, il lui faudrait également assumer les conséquences d’un éventuel désaveu de son directeur sportif.

Oughourlian pourrait-il trancher dans le vif ?

Le président lensois n’est pas du genre à s’interdire une réorganisation lorsqu’il estime que le projet sportif ne prend pas la bonne direction. En mai 2025, il avait ainsi décidé de se séparer de Pierre Dréossi et Diego Lopez pour confier de nouvelles responsabilités à Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca. Il avait aussi coupé la tête d’Arnaud Pouille en 2024 quand les finances ont dérivé.

Un précédent qui prend aujourd’hui une résonance particulière. Car le propriétaire du Racing pourrait de nouveau être confronté à un choix majeur : maintenir sa confiance à l’organisation actuelle ou décider d’un changement plus profond. Et, comme le précise La Voix du Nord dans un article publié ce jeudi : « S’il le juge nécessaire, Joseph Oughourlian n’hésitera pas à appuyer sur le bouton ».

Le duo Leca-Cahuzac au cœur du dossier

Depuis le départ de Dino Toppmöller, le directeur sportif a clairement assumé la responsabilité du choix Cahuzac. Le 17 septembre, Benjamin Parrot avait même rappelé publiquement que cette décision était également celle de Joseph Oughourlian.

Désormais, après trois défaites européennes consécutives et une correction historique à Bollaert, cette organisation est forcément questionnée. Le recrutement estival, les choix sportifs et la gestion du changement d’entraîneur alimentent également les interrogations. Une chose est certaine : si le président décide de faire évoluer la situation, il ne pourra pas uniquement regarder du côté du banc de touche.

La réception de l’OM dimanche pourrait constituer une étape importante avant la trêve internationale. Cette coupure offrirait à Joseph Oughourlian le temps nécessaire pour réfléchir à la suite et évaluer les responsabilités de chacun. Après avoir déjà procédé à d’importantes réorganisations, le président lensois sait qu’il dispose des leviers pour intervenir.