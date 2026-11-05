RC Lens : nouvelles révélations sur l’état du vestiaire après Côme, Cahuzac ciblé !

Encore sous le choc du terrible 9-1 encaissé face à Côme, les Lensois commencent à chercher des explications, tandis que les choix de Yannick Cahuzac sont également remis en question en interne.

Le réveil est particulièrement douloureux à Lens. Au lendemain de la déroute historique face à Côme (1-9) en Ligue des champions, les Sang et Or peinent à digérer cette soirée cauchemardesque. Dans son vestiaire, l’heure est à l’incompréhension, à la frustration et aux premières interrogations.

Selon les informations de RMC Sport, les visages étaient fermés après cette humiliation à Bollaert. Si aucun affrontement majeur n’a éclaté entre les joueurs, l’ambiance est particulièrement lourde. Certains cherchent déjà à comprendre les raisons de ce naufrage collectif, tandis que les premières critiques commencent à émerger.

Un cadre du vestiaire aurait notamment lâché que « certains n’ont pas le niveau ». Une phrase particulièrement forte qui témoigne du malaise grandissant au sein du groupe.

Yannick Cahuzac également dans le viseur

Mais les joueurs ne sont pas les seuls concernés par les interrogations. Toujours selon RMC Sport, les choix de Yannick Cahuzac font également débat en interne. Plusieurs Lensois auraient notamment estimé que des changements tactiques auraient dû intervenir plus rapidement pendant la rencontre. Après le deuxième ou le troisième but de Côme, certains auraient espéré des ajustements pour tenter de stopper l’hémorragie et éviter que le score ne prenne des proportions aussi catastrophiques.

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de réagir ? Cette question revient désormais dans les discussions autour du staff lensois. Sans faire de ces critiques une remise en cause collective du technicien, la gestion de cette rencontre laisse visiblement des traces.

L’OM déjà en ligne de mire pour Lens

Le calendrier ne laisse toutefois aucun répit aux Sang et Or. Dès ce dimanche, le RC Lens retrouvera Bollaert pour accueillir l’Olympique de Marseille. Un rendez-vous particulièrement important pour tenter de tourner la page.

Après une telle humiliation, la réaction est désormais attendue sur le terrain. Yannick Cahuzac devra remobiliser un groupe profondément touché, mais aussi répondre aux premières interrogations apparues dans son vestiaire.

Une chose est certaine : au-delà du résultat, c’est désormais la capacité de réaction du collectif lensois qui sera scrutée de près.