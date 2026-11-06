ASSE : Sohaib Naïr éjecté du onze des Verts contre Laval !

Les supporters de l’ASSE ne souhaitent pas voir Sohaib Naïr (24 ans) être titularisé par Ian Cathro lors du prochain match des Verts contre Laval (samedi, 20h).

Les prestations de Sohaib Naïr suscitent des interrogations dans le Forez. Devant les difficultés rencontrées par le défenseur depuis son arrivée à l’ASSE, But! a interrogé ses lecteurs : « Sohaib Naïr doit-il être titulaire en défense centrale ? »

Les supporters de l’ASSE ne veulent plus voir Naïr titulaire

Les résultats sont plutôt défavorables au joueur. 56,9 % des votants ont répondu non, contre 43,1 % qui souhaitent encore le voir débuter. Une majorité des supporters ne semble donc plus convaincue par sa présence dans le onze de départ.

Dans le même temps, l’intérim de Kévin Pedro en défense centrale est jugé plus rassurant. Ses prestations semblent avoir convaincu une partie des supporters de l’ASSE, qui préféreraient le voir conserver sa place en défense centrale.

Cathro prêt à maintenir son choix contre Laval ?

Joao Ferreira pourrait alors être utilisé pour le suppléer au poste de latéral droit. Une solution qui permettrait à Ian Cathro de maintenir une organisation défensive différente, sans forcément faire appel à Naïr. Reste à savoir quelle décision prendra l’entraîneur stéphanois samedi face au Stade Lavallois.

Ian Cathro pourrait être tenté de poursuivre avec Kévin Pedro dans l’axe, mais il n’a pas encore dévoilé ses intentions. Le technicien écossais de l’ASSE devra donc trancher entre la continuité et une nouvelle expérimentation. Après les difficultés de Naïr et les signaux envoyés par les supporters, sa composition défensive sera particulièrement scrutée à Geoffroy-Guichard.