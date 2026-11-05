ASSE : Cathro annonce un petit miracle avant Laval !

Ian Catho s’est présenté en conférence de presse avant le match de la 12e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Laval (samedi, 20h).

C’est une excellente nouvelle pour l’ASSE. Après plusieurs mois compliqués, Mahmoud Jaber semble enfin retrouver ses sensations.

Jaber retrouve la forme à l’ASSE

Ian Cathro s’est montré très satisfait de l’évolution du milieu de terrain« Mahmoud Jaber vient de terminer un mois très positif après des moments difficiles. On a réussi à gérer sa charge de travail et il est aujourd’hui certainement dans son meilleur état physique depuis huit mois. C’est très positif pour nous ! », a expliqué le coach des Verts en conférence de presse.

Interrogé sur un éventuel relâchement des Verts avant le déplacement à Guingamp, l’entraîneur de l’ASSE ne semble pas inquiet concernant l’état d’esprit de son groupe. Il a toutefois rappelé ce qui fait la force de son équipe.

Cathro met en garde après Guingamp

« Quand on joue les uns proches des autres, quand on est compacts… On est l’une des meilleures équipes du championnat. Mais quand on perd en contrôle, qu’on commence à donner des espaces à nos adversaires, on leur offre des possibilités », a prévenu le coach de l’ASSE devant les médias.

Le message du technicien écossais est donc clair avant la réception de Laval (samedi, 20h) : les Verts devront retrouver leur discipline collective et leur maîtrise pour espérer se relancer après la lourde encaissée samedi dernier à Guingamp (0-3).