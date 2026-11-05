ASSE : un attaquant en feu frappe à la porte de Ian Cathro !

Alors que l’ASSE est restée muette pour la première fois de la saison à Guingamp (3-0), un attaquant commence à faire parler de lui dans le Forez. Arrivé cet été en provenance de Jura Sud, Lamine Sonko enchaîne les belles performances avec la réserve stéphanoise. Et le Sénégalais pourrait bien avoir une carte à jouer auprès de Ian Cathro…

La gifle reçue à Guingamp (3-0) a mis fin à une belle série pour l’ASSE. Après avoir marqué lors de chacune des dix premières journées de Ligue 2, les Verts sont restés muets au Roudourou. Un coup d’arrêt offensif qui pourrait inciter Ian Cathro à explorer de nouvelles solutions. Et pourquoi pas à regarder du côté de la réserve, où un certain Lamine Sonko ne cesse de marquer des points ?

À 22 ans, l’attaquant sénégalais réalise des débuts particulièrement prometteurs sous le maillot vert. Son parcours est pourtant loin d’avoir été un long fleuve tranquille. Formé à l’Académie Sacré-Cœur de Dakar, il avait effectué un essai à l’OL en 2022, puis un autre à Annecy en 2024. Sans succès. C’est finalement à Jura Sud qu’il avait trouvé une porte d’entrée dans le football français.

Comme le rappelle Peuple Vert, c’est justement lors des confrontations entre Jura Sud et la réserve stéphanoise que Sonko a tapé dans l’œil des recruteurs de l’ASSE. Séduits par son profil, les Verts ont trouvé un accord avec le club jurassien pour s’attacher ses services pendant deux saisons. Un pari de post-formation qui pourrait rapidement s’avérer judicieux.

Sonko impressionne et porte déjà le brassard !

Arrivé fin août à l’Étrat, Sonko n’a pas tardé à se faire une place dans le groupe de Sylvain Gibert. Mieux, ses qualités et son état d’esprit lui ont permis de récupérer le brassard de capitaine. Une sacrée marque de confiance pour un joueur fraîchement débarqué !

Sur le terrain, le Sénégalais répond également présent. Déjà buteur contre le FC Rousset, il a encore frappé ce week-end face à Espaly, en ouvrant le score après seulement quatre minutes de jeu. Puissant, rapide, généreux dans les efforts, Sonko possède un profil intéressant. Capable de peser sur une défense, il sait aussi participer au jeu et se mettre au service du collectif.

Des qualités qui n’ont pas échappé au staff professionnel. L’attaquant a d’ailleurs déjà eu l’occasion de se montrer avec l’équipe première lors du match amical contre Sion, pendant la dernière trêve internationale. Une première récompense qui pourrait en appeler d’autres.

Une belle carte à jouer en Coupe de France ?

Car le calendrier pourrait lui offrir une occasion en or. Le 15 novembre, l’ASSE fera son entrée en Coupe de France face au GFA Rumilly-Vallières. Une rencontre disputée en pleine trêve internationale, avec plusieurs absences possibles dans le secteur offensif.

Irvin Cardona pourrait rejoindre Malte, Zuriko Davitashvili la Géorgie, tandis que le jeune Marten-Chris Paalberg a déjà été convoqué par l’Estonie. De quoi ouvrir quelques portes à L’Étrat.

D’autant que Joshua Duffus peine toujours à convaincre. Peu utilisé, l’Anglais n’a pas encore réussi à s’imposer dans la rotation offensive de Ian Cathro. Dans ces conditions, pourquoi ne pas offrir sa chance à Sonko ?

Rien ne dit que le Sénégalais est déjà prêt pour les exigences de la Ligue 2. Mais sa puissance, sa vitesse et sa dynamique actuelle méritent qu’on s’y intéresse. Après avoir essuyé deux refus à Lyon et Annecy, puis rebondi à Jura Sud, Sonko a montré qu’il savait s’accrocher.