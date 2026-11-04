Si l’ASSE reste sur une claque à Guingamp (0-3), la réception du Stade Lavallois (samedi, 20h) s’annonce sous de meilleurs auspices.

La claque reçue par l’ASSE à Guingamp doit déjà être digérée. Après leur défaite 0-3 en Bretagne, les hommes d’Ian Cathro retrouvent le Chaudron samedi (20h) avec une mission claire : montrer un tout autre visage face au Stade Lavallois. Sur le papier, les voyants sont plutôt au vert pour les Stéphanois, qui peuvent profiter de cette réception pour repartir de l’avant.

Regrettez-vous déjà l’absence de Gautier Larsonneur ? — But! ASSE (@ButASSE) November 4, 2026

Laval a quitté la dernière place, mais reste en difficulté

Les Lavallois ont certes retrouvé le sourire vendredi dernier. En s’imposant dans la douleur face à Boulogne (1-0), malgré une supériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, ils ont décroché leur deuxième victoire de la saison. Un succès précieux qui leur a permis de céder la dernière place du classement à Grenoble, où évolue notamment Maçon. Mais cette victoire ne suffit pas à masquer les difficultés des Tangos.

Leur bilan défensif reste particulièrement inquiétant : avec 21 buts encaissés en 11 journées, ils possèdent l’avant-dernière défense du championnat. Un secteur qui risque de souffrir face à l’attaque stéphanoise. Les statistiques à l’extérieur sont encore plus préoccupantes. En cinq déplacements, Laval n’a récolté qu’un seul point. Pire, les Mayennais ont encaissé trois buts à trois reprises, sur les pelouses de Rodez, Dijon et Pau.

Le contraste avec les performances stéphanoises à domicile est saisissant. Samedi, la pire équipe de Ligue 2 loin de ses bases se présentera ainsi chez la meilleure formation à domicile. Un duel qui semble clairement pencher en faveur de l’ASSE, même si les Verts devront se méfier d’un adversaire qui jouera gros dans la course au maintien.

David Vignes veut croire à l’exploit dans le Chaudron

Malgré ce contexte peu favorable, David Vignes ne compte pas se présenter à Geoffroy-Guichard en victime désignée. L’entraîneur lavallois découvrira pour la première fois l’ambiance du Chaudron et mesure l’ampleur du défi qui attend son équipe.

« C’est vrai que j’ai fait quelques stades, mais celui-là jamais. On va à Saint-Étienne qui est le leader incontesté et peut-être incontestable. On va y aller et faire un vrai match de football avec beaucoup d’ambition pour prendre au moins un point », a-t-il déclaré.

Les Verts sont donc prévenus : Laval arrive avec peu de garanties à l’extérieur, mais certainement pas sans ambition. Après la désillusion guingampaise, l’ASSE dispose en tout cas d’une belle occasion de remettre les choses dans le bon sens devant son public.