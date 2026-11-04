ASSE : mauvaise nouvelle pour Mamour Ndiaye !

Après trois matchs dans les cages de l’ASSE, Mamour Ndiaye peine encore à convaincre les supporters stéphanois.

Depuis trois matchs et la blessure au genou de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye assure l’intérim dans les cages de l’AS Saint-Étienne. Auteur de deux premières prestations encourageantes face au Red Star (0-1), puis contre le FC Nantes (1-0), le gardien sénégalais a connu une rencontre beaucoup plus compliquée samedi dernier lors de la lourde défaite des Verts sur la pelouse de l’En Avant Guingamp (3-0). L’ancien portier de Sarpsborg a notamment montré ses limites sur les deux derniers buts bretons, suscitant les premières interrogations sur sa capacité à remplacer durablement Larsonneur. De quoi refroidir une partie des supporters stéphanois après des débuts pourtant prometteurs.

Les débuts de Mamour Ndiaye loin de convaincre les supporters de l’ASSE !

Après les trois premières titularisations de Mamour Ndiaye sous le maillot de l’ASSE, nous avons décidé de dresser un premier bilan de ses performances à travers un sondage auprès des supporters stéphanois. À la question « Que pensez-vous des débuts de Mamour Ndiaye chez les Verts ? », 37,6 % des votants ont répondu « Trop tôt pour juger », tandis que 33,6 % ont choisi « Mitigé ». De leur côté, 18,4 % des participants jugent ses premières prestations « Décevantes », contre seulement 10,4 % qui les considèrent comme « Encourageantes ». Des résultats qui témoignent d’une certaine prudence chez les supporters, encore loin d’être totalement convaincus par leur nouveau gardien titulaire.

Au total, 52 % des votants dressent un bilan mitigé ou décevant des débuts de Mamour Ndiaye, contre seulement 10,4 % qui se montrent véritablement satisfaits. Si sa prestation compliquée face à Guingamp semble avoir pesé dans les esprits, une majorité relative des supporters préfère néanmoins attendre avant de porter un jugement définitif. Le gardien sénégalais aura donc l’occasion de rassurer les fans de l’ASSE lors des prochaines rencontres, à commencer par la réception du Stade Lavallois ce samedi (20h), à l’occasion de la 12e journée de Ligue 2, si Ian Cathro décide de lui renouveler sa confiance. En attendant le retour de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye devra rapidement retrouver la solidité affichée lors de ses deux premières apparitions pour faire taire les premières critiques.