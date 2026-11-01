Guingamp – ASSE : les notes des Verts, à l’ouest en Bretagne !

L’ASSE se déplaçait samedi soir à Guingamp, où les hommes de Ian Cathro étaient en quête d’une 4e victoire consécutive. Mis sous pression par Montpellier, victorieux à Annecy (3-0), les Verts se sont inclinés (0-3) en livrant leur plus mauvais match de ce début de saison. Voici leurs notes…

NDIAYE (3)

Après deux premières titularisations encourageantes, le jeune gardien sénégalais a clairement montré ses limites sur les deux derniers buts bretons.

PEDRO (4)

Défensivement, il a sans doute été le Vert le moins en difficulté. Mais ses centres ne sont pas arrivés.

LE CARDINAL (3)

Le capitaine des Verts s’est fait prendre de vitesse sur l’ouverture du score. De bons jaillissements. Mais un match à oublier, à l’image de l’équipe.

NAIR (3)

Fébrile d’entrée. Des interventions souvent limites. Cathro loue son début de saison, mais il peine quand même à s’imposer et à convaincre.

FERREIRA (3), puis OLD (4)

Cathro a décidé de titulariser Ferreira à gauche. Mais le Portugais, pris à défaut dès les premières minutes, rapidement averti, peu à l’aise sur son mauvais pied, n’a pas pu justifier sa confiance. Remplacé à la mi-temps par OLD, d’abord entreprenant, auteur d’un bon centre pour Breum (54e), puis vite dépassé lui aussi.

CSONGVAI (3), puis JABER (3)

Noyé dans la masse, Csongvai n’est pas sorti du lot. Remplacé à la mi-temps par JABER, qui n’a pas fait mieux.

BERNAUER (3), puis EL JAMALI

Bernauer n’a pas eu son influence habituelle. Une frappe dans les nuages (39e), peu d’impact. Remplacé par EL JAMALI, transparent.

BOAKYE (3)

A traversé la rencontre comme un fantôme. En mode Halloween, comme tout l’équipe…

BREUM (3)

De rares éclairs, une frappe sur le poteau (27e). Il n’a pas mis sa tête sur un bon centre de Old (54e). Il n’a pas tiré l’équipe vers le haut.

BALLO (3), puis CARDONA (3)

Ballo s’est surtout illustré par ses glissades, sans doute mal cramponné. Remplacé à la mi-temps par CARDONA, plus présent mais tout aussi improductif.

DAVITASHVILI (3), puis DUFFUS (3)

A part un décalage pour Breum (27e), Davitashvili n’a rien fait de bon, confirmant son début de saison décevant. Remplacé par DUFFUS, que l’on n’a vu que sur un coup de tête sans grand danger pour le gardien de Guingamp (83e).