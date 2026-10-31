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PSG Mercato : Paris a poussé un immense crack dans les bras du Real Madrid

Par William Tertrin - 31 Oct 2026, 21:00

En restant à distance dans le dossier JJ Gabriel, le PSG pourrait bien avoir facilité la tâche du Real Madrid, désormais annoncé parmi les grands favoris pour attirer le prodige de Manchester United.

Le dossier JJ Gabriel continue de faire parler sur le marché des transferts. Considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de Manchester United, l’attaquant anglais de 16 ans attire l’attention de plusieurs grandes écuries européennes, dont le Paris Saint-Germain.

Pourtant, contrairement à certaines informations relayées ces derniers jours, le club de la capitale ne serait pas passé à l’action. Ce samedi, le journaliste Benjamin Quarez, du Parisien, a apporté une précision importante sur ce dossier : le PSG n’a formulé aucune offre pour le jeune Mancunien.

Le PSG reste à distance, le Real Madrid a un boulevard !

Cette information vient notamment nuancer les rumeurs qui annonçaient Paris parmi les prétendants les plus sérieux pour accueillir le jeune Anglais. Le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich ont également été associés à son avenir ces dernières semaines.

De son côté, JJ Gabriel traverse une période délicate à Manchester United. Le jeune joueur et son entourage souhaitent prendre une nouvelle direction, notamment en raison de divergences concernant ses perspectives de développement et son intégration dans le projet sportif mancunien.

Selon Sky Sports, plusieurs grands clubs européens suivent attentivement sa situation. Mais son avenir pourrait désormais s’écrire au Real Madrid, qui serait prêt à débourser plus de 10 millions d’euros sur trois saisons pour boucler l’opération, qui n’est pas encore finalisée.

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