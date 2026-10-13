Mercato : JJ Gabriel a définitivement tranché entre le PSG, le Barça et le Real Madrid !

Courtisé par le PSG, le Barça et le Real Madrid, le jeune prodige de Manchester United, JJ Gabriel, aurait une préférence pour son avenir.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de Manchester United, JJ Gabriel affole déjà les cadors européens sur le marché des transferts. À seulement 16 ans, le jeune milieu offensif anglais aurait notamment tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et du Real Madrid. Trois géants du football européen qui suivraient de près l’évolution de l’international U17 anglais, dont l’avenir pourrait rapidement devenir l’un des dossiers les plus suivis du mercato.

JJ Gabriel a choisi le Barça plutôt que le Real Madrid et le PSG !

Mais dans cette bataille entre plusieurs cadors européens, un club aurait déjà pris une longueur d’avance. Selon les informations du journaliste espagnol José Alvarez Haya, d’El Chiringuito TV, JJ Gabriel aurait une préférence pour le FC Barcelone. Alors que la lutte pour attirer la pépite de Manchester United se jouerait principalement entre le Barça et le Real Madrid, le jeune talent anglais privilégierait donc un départ chez les Blaugrana plutôt que chez leur grand rival madrilène.

Une tendance qui, si elle venait à se confirmer, constituerait une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, mais aussi pour le PSG, également annoncé parmi les prétendants. Reste désormais à savoir si le FC Barcelone passera concrètement à l’offensive pour tenter d’arracher JJ Gabriel à Manchester United. Pour l’heure, aucun accord ni aucune offre officielle n’ont été annoncés, et le jeune Anglais reste un joueur des Red Devils. Mais sa préférence supposée pourrait déjà peser dans la suite de ce dossier très convoité sur le marché des transferts.