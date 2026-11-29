Ce dimanche soir, en clôture de la 12ème journée de Ligue 1, l’OL avait l’occasion de remonter sur le podium en cas de succès face à l’AS Monaco. Les Gones ont raté le coche en s’inclinant 3-1 malgré l’ouverture du score précoce de Keito Nakamura. Premier gros couac pour Carlos Vicens sur le banc de Lyon.

Note du match : 12/20

Intéressant dans la construction mais plombé par ses erreurs et son absence de mordant dans la zone de vérité, l’OL a offert à Monaco l’occasion de se relancer en Ligue 1. Pour Carlos Vicens, il n’y a toujours pas de victoire à la maison.

Homme du match : Mathis Abline (7)

Les notes des Lyonnais

Greif (4) : s’il n’est pas exempt de tout reproche sur l’égalisation asémite, le Slovaque a passé une soirée relativement frustrante en encaissant deux buts malgré quelques sorties bien senties.

Athekame (4) : moins saignant que sur ses dernières sorties, le Suisse a tenté de se projeter, laissant parfois un Bacher en difficulté compenser ses errements.

Bacher (3) : auteur d’une relance trop mole sur l’égalisation d’Abline (23ème), l’Autrichien a beaucoup souffert et perdu tous ses duels (0/4). Souvent en retard, souvent dépassé. Remplacé par Tagliafico (78ème), coupable d’une main sur l’égalisation de Nartey (91ème) et qui lâche Balogun sur le 3-1 (99ème).

100 % de duels perdus pour Felix Bacher, record du match à sa sortie (0/4 de remporté), 2 erreurs amenant un tir adverse (dont 1 but), record également du match.Sabotage.#OLASM — Data OL (@OL_Data) November 29, 2026

Niakhaté (5) : le Sénégalais a fini le match assez frustré, il a beaucoup écopé les trous d’air venus de son couloir droit.

Kluivert (5) : s’il a tenu avec sérieux son couloir gauche face à Minamino, le Néerlandais n’a pas franchement pris beaucoup de risques dans ses passes ni son jeu vers l’avant. A fini axial droit après l’entrée de Tagliafico.

Tessmann (6) : à l’image de son début de saison, l’Américain est plutôt intéressant dans son rôle de sentinelle. Certes, il manque toujours autant de vitesse mais il compense intelligemment et récupère beaucoup de ballons.

Abner (5) : aligné au milieu avec la possibilité de glisser à gauche sur les montées de Kluivert, le Brésilien excelle dans ce rôle hybride. Impliqué dans la construction du but de Nakamura (15ème), il s’est éteint au fil des minutes.

Nuamah (3) : match désastreux du Ghanéen, qui a tout fait de travers jusqu’à sa perte de balle coupable sur le but de Vanderson (72ème). Remplacé par Boudache (73ème).

Tolisso (4) : match pataud et imprécis de la part du capitaine lyonnais. Jamais dans le tempo même si on ne peut pas lui reprocher de se battre.

Nakamura (6) : un joli but (sur lequel il oublie d’ailleurs Athekame !) et quelques éclairs de talent… Le Japonais semble être l’un des rares lyonnais en capacité de faire des différences dans le dernier tier. Remplacé par Nartey (86ème).

Merah (5,5) : Dans le plan de Vicens, le jeune Lyonnais a indéniablement un coup à jouer de par sa qualité technique et sa pugnacité. Il lui manque cependant ce petit plus pour créer des différences dans la surface et faire de la stat. Remplacé par Gomes Rodriguez (73ème)