Voici la compo de l’OL pour affronter l’AS Monaco dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.
Ce dimanche soir, l’OL reçoit l’AS Monaco pour la 12e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Carlos Vicens. Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.
La compo de l’OL
Greif – Kluivert, Bacher, Niakhaté – Athekame, Tessmann, Tolisso (cap), Abner – Nuamah, Merah, Nakamura.
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter l’AS Monaco 👊🔴🔵#OLASM https://t.co/lSRWyBBuWK— Olympique Lyonnais (@OL) November 29, 2026
OL en ce moment
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|12
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5e sur 18 · 6V 3N 3D
DVDV
· Ligue 1 J12
12,10N2,8823,15Cotes PMU
Notre prono Victoire de l’AS Monaco (1-2) Lire l'analyse →
· Ligue 1 J13
13,55N3,3521,82Cotes PMU
· Ligue 1 J14
- VLOSC 0-1 OLprono ✗
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- VOL 2-0 Angers SCO