Suivre BUT sur :

Voici la compo de l’OL pour affronter l’AS Monaco dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’OL reçoit l’AS Monaco pour la 12e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Carlos Vicens. Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.

La compo de l’OL

Greif – Kluivert, Bacher, Niakhaté – Athekame, Tessmann, Tolisso (cap), Abner – Nuamah, Merah, Nakamura.