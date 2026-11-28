Dominik Greif prend une nouvelle dimension dans la cage de l’Olympique Lyonnais. Malgré quelques frayeurs dans son jeu au pied, le Slovaque affiche un rendement qui le rapproche déjà d’une référence absolue du club.

Greif se rapproche de Coupet

Dominik Greif continue de s’affirmer comme un élément important de l’OL. Jeudi soir, le gardien lyonnais a préservé sa cage lors du match nul contre Lillestrøm (0-0) en Ligue Europa. Une nouvelle soirée sans encaisser qui lui permet de renforcer des statistiques déjà très solides depuis son arrivée dans le Rhône.

En 52 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot lyonnais, le Slovaque totalise désormais 20 clean sheets. Il a donc terminé 38,5 % de ses rencontres sans prendre le moindre but. Selon les chiffres relayés par Olympique et Lyonnais, ce rendement le place juste derrière Grégory Coupet parmi les portiers les plus efficaces de l’OL au XXIe siècle.

Une référence historique dans le viseur

Présent à Lyon entre 1997 et 2008, Coupet avait gardé sa cage inviolée lors de 39,2 % de ses matchs. L’écart avec Greif est donc particulièrement réduit. La comparaison reste flatteuse pour un gardien arrivé à l’été 2025, après quatre saisons passées à Majorque, et dont l’installation comme titulaire n’avait rien d’évident à ses débuts.

Le Slovaque a dû répondre aux interrogations du staff et composer avec la concurrence de Rémy Descamps. Sa régularité sur sa ligne et sa capacité à préserver un résultat ont toutefois fini par peser. Les chiffres confirment ainsi la dynamique de sa première saison lyonnaise.

Pablo Longoria souhaiterait attirer à River Plate le latéral gauche lyonnais Nicolas Tagliafico, libre à la fin de la saison. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2126335862686241267

Le jeu au pied reste à surveiller

Tout n’est pas encore parfait dans les prestations de Greif. Son jeu au pied a notamment provoqué plusieurs frayeurs contre Lillestrøm, comme auparavant sur la pelouse de Brest malgré la victoire lyonnaise (2-0). Une prise de risque qui pourrait coûter plus cher face à des adversaires capables d’exercer un pressing plus intense.

En Ligue 1, le portier de l’OL compte quatre clean sheets en neuf sorties, pour huit buts encaissés. Un bilan convaincant avant la réception de l’AS Monaco lors de la 12e journée. Face à l’attaque monégasque, Greif devrait être davantage sollicité et aura l’occasion de confirmer qu’il peut durablement s’installer parmi les gardiens marquants de la maison lyonnaise.