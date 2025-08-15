OL Mercato : arrivée imminente pour Dominik Greif à Lyon

Alors que l’accord entre l’OL et Majorque existe déjà depuis plusieurs jours pour Dominik Greif, le gardien slovaque va enfin pouvoir se rendre à Lyon.

L’Olympique Lyonnais va renforcer son poste de gardien avec l’arrivée prochaine de Dominik Greif. Selon L’Équipe, un accord a été trouvé depuis une semaine avec Majorque pour le transfert du portier slovaque de 28 ans. Le montant de l’opération s’élève à 4 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 1,25 million d’euros de bonus ainsi qu’un pourcentage de 10 % sur une éventuelle plus-value lors d’un futur transfert.

Arrivée dimanche pour Dominik Greif

Le gardien n’a pas été retenu par Majorque pour la première journée de Liga face au FC Barcelone, ayant reçu l’autorisation de voyager vers Lyon ce week-end. Greif devrait arriver dans la capitale des Gaules dimanche et signera un contrat de cinq ans lundi, officialisant ainsi son engagement avec l’OL. Cette arrivée s’inscrit dans la volonté du club de consolider sa cage pour la saison à venir, après le départ de Lucas Perri.

Pour autant, l’OL ne se précipite pas. Les discussions ont été légèrement retardées par Majorque concernant les modalités de paiement, mais le club rhodanien est resté ferme sur ses positions, conscient de l’importance de ne pas céder à la précipitation. Dans cette attente, Rémy Descamps, l’ex-gardien du FC Nantes, a été pleinement validé par Paulo Fonseca. Après une pré-saison convaincante, le technicien portugais a réaffirmé sa totale confiance en Descamps pour occuper la cage lyonnaise, dès ce samedi contre Lens.