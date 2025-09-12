FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL : Greif – Descamps, un match parti pour durer à Lyon ?

Rémy Descamps, le portier de l'OL.
Alexandre Corboz
12 septembre 2025

Alors que la hiérarchie semblait claire au moment de la signature de Dominik Greif, Rémy Descamps a déjoué tous les pronostics à l’OL. Une vraie concurrence saine serait-elle sur le point de s’installer ?

Si l’OL a recruté Dominik Greif à Majorque (4 M€ + bonus + intéressement) pour être le nouveau N°1 en remplacement de Lucas Perri (parti à Leeds United), le portier slovaque prend pour l’instant son mal en patience sur le banc des Gones. Il faut dire que Rémy Descamps, qui était parti pour être la doublure de Greif toute la saison, a réalisé des prestations étonnantes. Convaincant en préparation, le portier formé au PSG a gagné la confiance de Paulo Fonseca et du staff pour démarrer la saison… et s’impose depuis comme le seul gardien invaincu de Ligue 1 (0 but encaissé en trois journées). Auteur de 8 parades depuis le début de la saison, Rémy Descamps a notamment été héroïque à Bollaert-Delelis lors de la première journée avant d’assurer deux prestations solides contre Metz puis l’OM.

Paulo Fonseca siffle la fin de la hiérarchie des gardiens

Alors qu’on pensait tous que la trêve internationale marquerait la passation entre les deux gardiens, la présence de Rémy Descamps à la conférence de presse d’avant-veille du match du Stade Rennais, semblait toutefois livrer un gros indice sur l’identité du N°1 au Roazhon Park dimanche. Un statut que Paulo Fonseca a confirmé : « Rémy va continuer dans les buts. Je dois être honnête avec l’équipe, les joueurs. On a commencé très bien, très bien défendu. Je pense que c’est juste de continuer avec lui (…) Il a commencé à jouer et il a très bien fait les choses. »

Assez clair au début sur la hiérarchie, le Portugais – qui a pris Dominik Greif entre quatre yeux cette semaine pour lui expliquer la situation (« Il a compris la situation en grand professionnel ») – ne l’est plus vraiment aujourd’hui : « Je n’ai pas de N°1 dans ma tête. J’ai un groupe en qui j’ai beaucoup de confiance mais je ne peux pas dire que j’ai un N°1 ».

Rémy Descamps confirme qu’il a songé à partir

De son côté, Rémy Descamps a également évoqué ce fait d’enchaîner : « Je suis très content de pouvoir participer au match de demain. J’ai montré que j’avais des qualités et que j’avais les capacités de continuer comme ça (…) Le discours du coach est clair. Je joue ma carte à fond. Je suis quelqu’un d’ambitieux et de respectueux. Je sais que Dominik est là aussi pour aider l’équipe ».

S’il reconnait toujours ne pas savoir s’il jouera « au match d’après », l’ex Nantais refuse de se prendre la tête : « J’ai attendu très longtemps d’avoir ma chance. Aujourd’hui, je prends tout ce qu’on me donne. Si je joue bien, peut-être que je continuerais. Si l’équipe est contente, qu’on continue de pas prendre de but et de faire des bons matchs, j’espère continuer. Je ne me fixe pas d’objectifs sur le long terme même si je n’oublie pas l’ambition que j’ai. J’ai toujours envie de jouer (…) Je ne connais aucun qui n’a envie d’être N°2 toute sa carrière ».

Arrivé dans une situation complexe il y a un an avec la mise à l’écart d’Anthony Lopes (« Ça s’est déroulé comme cela se devait. Entre hommes, sans aucun problème (…) C’était un choix de direction mais, entre nous, on s’est très bien entendus »), Rémy Descamps est également revenu sur son été 2025 où il était prêt à plier bagage avant d’avoir sa chance : « Si Lucas (Perri) avait été encore là, je pense que ça aurait été clair : il aurait été N°1 et moi derrière. Moi, j’ai toujours eu des ambitions de jouer (…) Forcément j’aurais voulu jouer et tenter ma chance ailleurs au poste de N°1. Sauf qu’il y a eu un basculement et que jusqu’à maintenant j’ai su saisir l’opportunité… »

Ligue 1OL
#AVANT-MATCH#MAG

Les plus lus

FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !

Par Laurent Hess
OM : les affaires se compliquent encore pour Leonardo Balerdi
OM...

OM : les affaires se compliquent encore pour Leonardo Balerdi

Par Laurent Hess
ASSE : grosse pression sur les Verts avant Clermont !
ASSE...

ASSE : grosse pression sur les Verts avant Clermont !

Par Laurent Hess
OM Mercato : le joli message d’adieu d’Amine Harit
Mercato...

OM Mercato : le joli message d’adieu d’Amine Harit

Par Laurent Hess
L'attaquant du FC Nantes Matthis Abline face au PSG.
FC Nantes...

OGC Nice – FC Nantes : Luis Castro a tranché pour sa compo, Abline va enfin sortir du banc !

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : Létang officialise un départ
LOSC...

LOSC Mercato : Létang officialise un départ

Par Laurent Hess
ASSE : harcèlement et outrages sexistes… des témoignages accablants contre Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : harcèlement et outrages sexistes… des témoignages accablants contre Roland Romeyer

Par Laurent Hess
Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Zezé en dit plus sur son départ et balance tout sur Tati

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Eirik Horneland réagit à l’été très mouvementé de Lucas Stassin

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : Roberto De Zerbi déclare la saison lancée et se tourne vers le Real Madrid
Ligue 1...

OM – FC Lorient : Roberto De Zerbi déclare la saison lancée et se tourne vers le Real Madrid

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : les réactions de Pavard et Gomes après leur premier but avec l’OM
Ligue 1...

OM – FC Lorient : les réactions de Pavard et Gomes après leur premier but avec l’OM

Par William Tertrin
Amine Harit, lors de l'échauffement de Rennes-OM.
Mercato...

OM Mercato : Amine Harit quitte l’OM et rejoint l’Istanbul Başakşehir (officiel)

Par William Tertrin
OM : Marseille gifle Lorient avant le choc face au Real Madrid… les tops, flops et notes des Olympiens
Ligue 1...

OM : Marseille gifle Lorient avant le choc face au Real Madrid… les tops, flops et notes des Olympiens

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : Pavard déjà buteur mais Gouiri sorti blessé avant la mi-temps (vidéo)
Ligue 1...

OM – FC Lorient : Pavard déjà buteur mais Gouiri sorti blessé avant la mi-temps (vidéo)

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique devrait finalement être présent sur le banc face au RC Lens
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique devrait finalement être présent sur le banc face au RC Lens

Par William Tertrin
OM Mercato : Amine Harit a trouvé un nouveau club et va quitter l’OM !
Mercato...

OM Mercato : Amine Harit a trouvé un nouveau club et va quitter l’OM !

Par William Tertrin
OM : Samir Nasri s’en prend à Kylian Mbappé et son manque d’indépendance
Ligue 1...

OM : Samir Nasri s’en prend à Kylian Mbappé et son manque d’indépendance

Par William Tertrin
Real Madrid : très grosse indisponibilité à craindre pour Antonio Rüdiger
Liga...

Real Madrid : très grosse indisponibilité à craindre pour Antonio Rüdiger

Par William Tertrin
RC Lens : la déclaration lourde de sens de Jonathan Gradit sur la saison dernière
Ligue 1...

RC Lens : la déclaration lourde de sens de Jonathan Gradit sur la saison dernière

Par William Tertrin
OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le FC Lorient
Ligue 1...

OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Presnel Kimpembe (PSG)
ASSE...

Les infos du jour : Kimpembe a programmé ses adieux au PSG, Rabiot revient sur la bagarre avec Rowe (OM), Umtiti devrait prendre sa retraite

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Laval.
ASSE...

ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Clermont avec plusieurs absents

Par William Tertrin
FIFA : la FIFA prépare une révolution majeure pour les trêves internationales !
ASSE...

FIFA : la FIFA prépare une révolution majeure pour les trêves internationales !

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : le SRFC annonce deux départs vers la Turquie (officiel)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le SRFC annonce deux départs vers la Turquie (officiel)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet