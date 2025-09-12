Alors que la hiérarchie semblait claire au moment de la signature de Dominik Greif, Rémy Descamps a déjoué tous les pronostics à l’OL. Une vraie concurrence saine serait-elle sur le point de s’installer ?

Si l’OL a recruté Dominik Greif à Majorque (4 M€ + bonus + intéressement) pour être le nouveau N°1 en remplacement de Lucas Perri (parti à Leeds United), le portier slovaque prend pour l’instant son mal en patience sur le banc des Gones. Il faut dire que Rémy Descamps, qui était parti pour être la doublure de Greif toute la saison, a réalisé des prestations étonnantes. Convaincant en préparation, le portier formé au PSG a gagné la confiance de Paulo Fonseca et du staff pour démarrer la saison… et s’impose depuis comme le seul gardien invaincu de Ligue 1 (0 but encaissé en trois journées). Auteur de 8 parades depuis le début de la saison, Rémy Descamps a notamment été héroïque à Bollaert-Delelis lors de la première journée avant d’assurer deux prestations solides contre Metz puis l’OM.

Paulo Fonseca siffle la fin de la hiérarchie des gardiens

Alors qu’on pensait tous que la trêve internationale marquerait la passation entre les deux gardiens, la présence de Rémy Descamps à la conférence de presse d’avant-veille du match du Stade Rennais, semblait toutefois livrer un gros indice sur l’identité du N°1 au Roazhon Park dimanche. Un statut que Paulo Fonseca a confirmé : « Rémy va continuer dans les buts. Je dois être honnête avec l’équipe, les joueurs. On a commencé très bien, très bien défendu. Je pense que c’est juste de continuer avec lui (…) Il a commencé à jouer et il a très bien fait les choses. »

Assez clair au début sur la hiérarchie, le Portugais – qui a pris Dominik Greif entre quatre yeux cette semaine pour lui expliquer la situation (« Il a compris la situation en grand professionnel ») – ne l’est plus vraiment aujourd’hui : « Je n’ai pas de N°1 dans ma tête. J’ai un groupe en qui j’ai beaucoup de confiance mais je ne peux pas dire que j’ai un N°1 ».

Rémy Descamps confirme qu’il a songé à partir

De son côté, Rémy Descamps a également évoqué ce fait d’enchaîner : « Je suis très content de pouvoir participer au match de demain. J’ai montré que j’avais des qualités et que j’avais les capacités de continuer comme ça (…) Le discours du coach est clair. Je joue ma carte à fond. Je suis quelqu’un d’ambitieux et de respectueux. Je sais que Dominik est là aussi pour aider l’équipe ».

S’il reconnait toujours ne pas savoir s’il jouera « au match d’après », l’ex Nantais refuse de se prendre la tête : « J’ai attendu très longtemps d’avoir ma chance. Aujourd’hui, je prends tout ce qu’on me donne. Si je joue bien, peut-être que je continuerais. Si l’équipe est contente, qu’on continue de pas prendre de but et de faire des bons matchs, j’espère continuer. Je ne me fixe pas d’objectifs sur le long terme même si je n’oublie pas l’ambition que j’ai. J’ai toujours envie de jouer (…) Je ne connais aucun qui n’a envie d’être N°2 toute sa carrière ».

Arrivé dans une situation complexe il y a un an avec la mise à l’écart d’Anthony Lopes (« Ça s’est déroulé comme cela se devait. Entre hommes, sans aucun problème (…) C’était un choix de direction mais, entre nous, on s’est très bien entendus »), Rémy Descamps est également revenu sur son été 2025 où il était prêt à plier bagage avant d’avoir sa chance : « Si Lucas (Perri) avait été encore là, je pense que ça aurait été clair : il aurait été N°1 et moi derrière. Moi, j’ai toujours eu des ambitions de jouer (…) Forcément j’aurais voulu jouer et tenter ma chance ailleurs au poste de N°1. Sauf qu’il y a eu un basculement et que jusqu’à maintenant j’ai su saisir l’opportunité… »