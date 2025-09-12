OL : Paulo Fonseca ne met pas la pression pour un joker et règle le cas du gardien

On ne l’avait pas entendu depuis la fin du Mercato, qui a vu l’OL rater la venue d’un N°9, Paulo Fonseca était en conférence de presse ce vendredi à J-2 du match face au Stade Rennais (dimanche, 20h45). Voici ce qu’on retiendra de son intervention.

Le point santé avant Rennes

« Tous les joueurs sont prêts. Moussa est arrivé avec un petit problème mais il a fait l’entraînement. C’était bien. Tous les autres sont bien. Rachid (Ghezzal) est bien physiquement. Il a besoin de faire plus d’entraînement mais il sera dans le groupe. Il ne commencera pas le match mais il est prêt pour commencer. Martin (Satriano) a eu un petit problème cette semaine mais il a fait la séance aujourd’hui. Pareil, il est bien. »

Sur le Mercato

« Je suis satisfait. La direction a tout fait pour nous apporter les joueurs dont nous avons besoin. Pour une raison que nous ne pouvons pas contrôler, on avait besoin d’un attaquant mais ce n’était pas possible. Dès le premier jour, la direction a fait un magnifique travail. »

Sur la possibilité de faire un joker

« Nous ne voulons pas n’importe quel joueur. Nous voulons apporter un joueur qui porte des qualités au groupe. Nous devons attendre les joueurs que nous voulons (…) Ce n’est pas une situation facile de faire maintenant. Je suis content des joueurs que j’ai actuellement. »

Sur le choix de Satriano

« Martin est un joueur différent de Georges (Mikautadze) mais c’est un bon attaquant, qui connait bien notre championnat. »

Sur le retour de Rachid Ghezzal

« C’est un joueur avec beaucoup d’expérience. Ce n’est pas un joueur de dribbles mais un joueur de bonnes décisions. J’aime beaucoup ce que j’ai vu cette semaine (…) C’est un grand professionnel, une bonne personne et qui est très bien dans ce groupe. »

« Je n’ai pas de N°1 dans ma tête »

Sur le choix du gardien à Rennes

« Rémy va continuer dans les buts. Je dois être honnête avec l’équipe, les joueurs. On a commencé très bien, très bien défendu. Je pense que c’est juste de continuer avec lui (…) Il a commencé à jouer et il a très bien fait les choses. »

Sur la hiérarchie dans les buts

« Je n’ai pas de N°1 dans ma tête. J’ai un groupe en qui j’ai beaucoup de confiance mais je ne peux pas dire que j’ai un N°1. »

Sur la gestion de Dominik Greif

« J’ai parlé avec Dominik. Il est prêt pour jouer, il est bien. Il a compris la situation en grand professionnel. On va avoir beaucoup de matchs et l’opportunité de le voir. La Coupe d’Europe peut-être un moyen de l’incorporer ? Peut-être. Je vais voir… »

Sur la possibilité de jouer sans attaquant

« Nous avons différentes possibilités mais l’équipe est préparée pour jouer sans attaquant ou avec. La structure de l’équipe permet de le faire. L’équipe qui a gagné la Ligue des Champions et la Ligue 1 a joué sans attaquant. »

Sur la fin de sa suspension de vestiaire

« Nous devons apprendre de toutes les situations. Je dois apprendre à être un peu plus calme sur le banc. Cela change beaucoup d’avoir la possibilité d’être dans le vestiaire. C’est très différent. Avoir le contact avec les joueurs change beaucoup. »