Invité de l’After Foot sur RMC ce jeudi, Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, a fait le point sur les dossiers chauds du mercato lyonnais, qui n’est peut-être pas encore terminé.

Lors de son passage dans l’After Foot sur RMC ce jeudi soir, Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, a fait le point sur la situation actuelle du club et les récents mouvements du mercato. Selon lui, le club rhodanien « a dû réduire la masse salariale de plus de 50%. Un exercice très difficile et singulier cet été. On devra toujours économiser de l’argent dans les années à venir mais pas autant. Le plus dur est passé ».

Le dirigeant est revenu sur le départ inattendu de Georges Mikautadze et la situation de Malick Fofana. Concernant ces choix, il a expliqué : « Pouvait-on garder Mikautadze ? Malheureusement non. Il fallait générer de la trésorerie pour la saison à venir, générer des revenus. Pourquoi vendre Mikautadze et pas Fofana ? On a parlé avec les deux joueurs, Michele Kang aussi, elle voulait avoir leur avis. Fofana nous a expliqué pourquoi il voulait un projet sportif très clair. On savait à la fin du mercato qu’il voulait rester chez nous encore au moins une année. »

Un joker comme Maupay à l’étude ? Gerlinger répond

Enfin, Gerlinger a abordé la question d’un éventuel renfort au poste de numéro 9, dossier sur lequel le club a échoué malgré l’arrivée de Martín Satriano. « Je suis très content, sauf la deadline. Il nous manque un numéro 9. Un joker comme Maupay ? On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix. Lors de la dernière journée, on a parlé d’un joueur qui était possible avec Paulo Fonseca, mais il n’était pas convaincu. On veut garder un peu de budget pour janvier. Si on a une conviction, oui. Sinon, non. »

Pour l’instant, tout roule pour l’OL, qui a engrangé 9 points sur 9, avec une 2e place au classement de Ligue 1, loin de l’été cauchemardesque marqué par la relégation prononcée en Ligue 2.