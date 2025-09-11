OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
OL Mercato : Jorge Mendes a été à deux doigts d’exfiltrer Malick Fofana !

Malick Fofana avait un match de l'OL.
Raphaël Nouet
11 septembre 2025

Le célèbre agent Jorge Mendes a mis en relation Manchester United et l’entourage de Malick Fofana dans les deux derniers jours du mercato estival. Son départ de l’OL a failli se concrétiser.

Hier soir, Foot Mercato a publié un article sur huit transferts qui ont failli se réaliser cet été. Parmi eux, il a été question de Malick Fofana. On le sait, l’OL avait promis à la DNCG de vendre l’ailier belge pour au moins 40 M€ afin de renflouer les caisses. Et celui-ci ne rêvait que de Premier League. Everton, Nottingham Forest, Liverpool et Chelsea sont venus aux nouvelles. Mais les deux premiers ne jouant pas les premiers rôles, il n’était pas intéressé. Et il n’aurait été que remplaçant chez les deux autres, ce qui ne l’intéressait pas non plus.

Mendes a attendu, en vain, un signal positif du père de Fofana

Mais Foot Mercato assure que Manchester United a été à deux doigts d’empocher le morceau. Car les Red Devils font partie des grands clubs faisant rêver Fofana et il y aurait eu sa place de titulaire. Le média croit savoir que MU s’est réveillé dans les deux derniers jours, quand Alejandro Garnacho a été transféré à Chelsea et que Matheu Cunha s’est blessé. Le célèbre agent Jorge Mendes aurait pris contact avec l’entourage de Fofana pour tenter de finaliser le deal.

Mais Foot Mercato écrit : « Si l’international belge était tenté par l’idée de rejoindre MU, le club anglais attendait juste un signal du père du joueur pour lancer les hostilités. Signal qui n’est jamais venu et qui a scellé l’avenir de Fofana entre Rhône et Saône ». Surprenant quand on connaît la volonté du Belge de jouer en Premier League…

