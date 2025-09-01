L’OL a annoncé tous les détails du transfert de Georges Mikautadze à Villarreal.

Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où le dossier était déjà réglé depuis plusieurs jours mais Georges Mikautadze sera bel et bien un joueur de Villarreal cette saison. L’OL a dévoilé les détails de cette transaction dans un communiqué il y a quelques minutes… Et ainsi dévoiler les vrais chiffres du départ du Géorgien.

Pour que Georges Mikautadze remplace Thierno Barry (transféré à Everton en début d’été), Villarreal a accepté de payer 31 M€ maintenant, plus 5 M€ de bonus … Tout en laissant 10% de la plus-value potentielle à l’OL. Une vente qui a permis aux Gones de conserver Malick Fofana, le candidat désigné au départ jusqu’à présent.

L’OL avait un besoin vital de cette vente

Hier, en zone mixte, Matthieu Louis-Jean n’avais pas fait de suspense sur la résolution de ce cas précis : « Ce n’est jamais simple de perdre un grand joueur comme Georges, qui était apprécié. Mais c’était aussi notre devoir devant la DNCG. On avait acté le fait qu’un joueur pouvait partir encore. Georges avait une très belle offre de Villarreal et il est aussi content d’y aller même s’il était triste de partir. Nous, on savait qu’il fallait que ça se passe et c’est arrivé… »

Le club rhodanien attendait simplement la fermeture de la Bourse ce lundi pour annoncer cette transaction vitale pour le club.