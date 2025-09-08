Courtisé par le RC Lens au mercato, Neal Maupay (29 ans) est finalement resté à l’Olympique de Marseille cet été. On sait désormais pourquoi son transfert a capoté.

Le feuilleton Neal Maupay a connu un nouvel épisode cet été, mais sans dénouement. Selon La Provence, le transfert de l’attaquant de l’Olympique de Marseille au RC Lens n’a pas abouti en grande partie à cause de son salaire. Malgré l’intérêt lensois, le club artésien n’a pas pu approfondir les négociations, l’opération s’avérant trop coûteuse pour ses finances.

Le joueur, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, avait également suscité l’intérêt de l’étranger. Sassuolo avait formulé une offre de prêt avec option d’achat, tandis que le Real Betis et le FC Séville avaient proposé des prêts similaires. Dans tous les cas, Maupay a décliné ces opportunités. Selon les informations de La Provence, l’attaquant « n’a tout simplement pas envie de quitter Marseille », privilégiant la stabilité et son projet avec l’OM.

Dans les couloirs de la Commanderie, cette décision surprend un peu : « C’est bizarre mais on respecte cette décision », confie une source interne. Pour le club, il s’agit d’une double situation à gérer : concilier les envies du joueur et la nécessité de libérer des ressources offensives pour le mercato, tout en maintenant l’équilibre sportif de l’équipe. Pour l’OM, Maupay reste donc un élément de l’effectif. La direction et le staff devront désormais s’organiser avec lui dans l’attaque, même si l’idée d’un départ était dans les cartons.