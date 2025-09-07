ASSE : en feu, Kilmer Sports lance déjà le mercato d’hiver ! 
OM : une recrue estivale blessée en sélection, alerte rouge à Marseille ! 

Timothy Weah (OM)
Bastien Aubert
7 septembre 2025

Prêté cet été par la Juventus Turin pour se relancer à l’OM, Timothy Weah a quitté ses partenaires sur blessure lors de la défaite des États-Unis face à la Corée du Sud (0-2). 

Mauvaise nouvelle pour l’OM : Timothy Weah s’est blessé cette nuit ! Aligné sur le côté droit des États-Unis face à la Corée du Sud (0-2), le joueur de 25 ans s’est arrêté net après un peu plus d’une heure de jeu, visiblement touché aux ischio-jambiers.

Le staff médical de la sélection américaine n’a pas encore livré de diagnostic officiel mais la nature de la blessure inquiète déjà. L’ancien Lillois traîne en effet un passif marqué par des problèmes musculaires. La saison passée, il avait manqué plusieurs semaines de compétition à cause d’ischios fragiles et d’une entorse de la cheville. Une fragilité qui pourrait poser problème à l’OM, où il devait représenter un renfort de poids sur les ailes dans le projet de Roberto De Zerbi.

Pour l’OM, cette alerte tombe au plus mauvais moment. Le club olympien espérait s’appuyer rapidement sur Weah, capable d’apporter vitesse, percussion et polyvalence dans un effectif qui cherche encore ses repères offensifs. Sa blessure vient freiner cette dynamique et soulève des questions sur sa capacité à enchaîner les rencontres dans un calendrier déjà chargé.

Weah, un sujet à hauts risques ?

Au-delà de l’inquiétude immédiate, c’est toute la gestion du joueur qui sera scrutée. L’OM savait en misant sur Weah qu’il ne s’agissait pas d’un pari sans risque. Son talent et son profil séduisent, mais sa fragilité physique reste un sujet sensible. Si la blessure devait s’avérer sérieuse, cela compliquerait encore un peu plus le début de saison marseillais.

En attendant d’en savoir plus, le joueur devrait manquer le prochain rendez-vous des États-Unis, prévu contre le Japon le 9 septembre à Columbus. Une absence qui pourrait bien se prolonger jusque dans les rangs marseillais, où tout le monde croise les doigts pour que ce coup dur ne soit pas synonyme de longue indisponibilité.

