Hakim Ziyech (32 ans) est sur le marché et son nom est encore lié à l’Olympique de Marseille. Le dossier reste un casse-tête pour Pablo Longoria et Roberto De Zerbi.

🟥 Rumeur

Retour de flamme pour Hakim Ziyech à l’OM ? Selon une information relayée par Foot01, ce serait le cas même après la fermeture officielle du marché des transferts en France.

À 32 ans, Hakim Ziyech est sans club depuis son départ d’Al-Duhail. Libre de tout contrat, l’international marocain représente une aubaine sur le marché, surtout pour un club comme l’OM qui cherche à densifier son secteur offensif. Capable d’évoluer sur les ailes comme en soutien de l’attaquant, Ziyech pourrait apporter cette touche de créativité qui a tant manqué à l’équipe la saison dernière. Avec son pied gauche soyeux et son expérience au plus haut niveau, l’idée séduit aussi bien les supporters que le staff marseillais.

Mais si le transfert est sportivement logique, il bute aujourd’hui sur une réalité financière implacable. L’OM, sous l’œil attentif de la DNCG, n’a pas la marge pour accueillir un joueur au salaire conséquent. Pour que l’opération Ziyech avance, deux départs sont considérés comme prioritaires : Amine Harit et Neal Maupay. Les deux joueurs ne font pas partie des plans de De Zerbi et pourraient rebondir en Turquie, en Grèce ou dans le Golfe, où le marché est encore ouvert. Sans ces ventes, impossible de libérer les ressources nécessaires.

Deux départs nécessaires pour signer Ziyech ?

Même si l’obstacle économique est levé, l’arrivée de Ziyech ne serait pas sans risque. Le Marocain sort d’une saison en demi-teinte au Qatar, où il n’a pas vraiment brillé. Son rendement statistique (1 but, 2 passes décisives) reste modeste et ses problèmes physiques des derniers mois inquiètent. Certains dirigeants craignent aussi une personnalité difficile à gérer, comme cela a pu être reproché à Londres ou à Amsterdam. Enfin, ses prétentions salariales, bien que revues à la baisse, resteraient élevées pour un club au budget limité comme l’OM.

Et puis, l’OM n’est pas seul sur le coup. En Espagne, Elche se serait déjà positionné et d’autres clubs européens scrutent le dossier, séduits par l’opportunité de recruter un joueur d’expérience gratuitement. Pour Ziyech, la perspective de temps de jeu régulier avant la prochaine CAN pourrait peser lourd dans sa décision. Marseille garde pour l’instant l’avantage du prestige et du projet, mais devra vite se montrer concret.