Attaqué par Frank McCourt, le président de la LFP Vincent Labrune s’est défendu via son entourage.

Ce vendredi est marqué par une polémique autour de la LFP et de Vincent Labrune, de nouveau mis en cause pour sa gestion des droits TV, cette fois par Joseph Oughourlian et Frank McCourt, dans un entretien publié par le Figaro. «Le foot français a perdu 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ?», s’interroge notamment le propriétaire de l’OM.

Suite à ces attaques, le clan de Vincent Labrune a vite réagi, sur RMC. «Ce sont les mêmes qui n’ont jamais digéré l’élection de 2024 qui continuent d’agiter des polémiques. Il y a six mois, ils annonçaient la faillite du football français mais aucun club n’a fait défaut. Le mercato est dynamique, le début de saison prometteur – record de buts à la clé – et la compétitivité européenne au rendez-vous : jamais la Ligue 1 n’a été aussi proche de la 4e place UEFA.» Et aux proches de Labrune d’ajouter… «Ces mêmes voix affirmaient que Canal+ reviendrait dès que Vincent Labrune ne serait plus directement en charge des droits domestiques. On voit le résultat : Canal+ n’est pas revenu. Et Ligue 1+ a été lancée avec succès, grâce au travail remarquable de LFP Media et de Nicolas de Tavernost qu’a fait venir Vincent Labrune pour s’occuper du dossier. On ne peut pas à la fois dire que quand ça va mal, c’est de la faute de Vincent Labrune et quand ça va mieux, il n’y est pour rien ! Ils agitent désormais des chiffres mensongers. Non, les dirigeants de la Ligue ne gagnent pas des millions : la rémunération du président de la LFP a été divisée par 2 pour la saison 2025-2026, comme cela a été validé en commission des finances avant l’été ».