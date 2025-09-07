L’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée, en prêt avec option d’achat, de Benjamin Pavard (29 ans). Le défenseur international français arrive de l’Inter Milan et ressemble à un très joli coup sur le marché des transferts.

Champion du Monde 2018 et vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 avec les Bleus, multiple champion d’Allemagne avec le Bayern Munich, club avec lequel il a remporté au total 10 trophées, dont 6 en 2010, champion d’Italie 2024 avec l’Inter Milan, Benjamin Pavard a un palmarès long comme le bras. Ce qui fait dire à Bertrand Latour qu’il s’agit d’un plus gros que l’arrivée d’Adrien Rabiot libre à l’OM en septembre 2024 !

« Pour moi, c’est un coup qui est supérieur à celui réalisé l’été dernier de faire venir Rabiot, estime le journaliste sur Canal+. Vous faites arriver à l’OM un joueur qui a été titulaire en finale de Ligue des Champions la saison dernière contre le PSG et qui était toujours titulaire à l’Inter Milan quand il était disponible. C’est un joueur qui est en équipe de France, où il a un certain nombre de sélections. C’est un coup énorme qui en plus vient à l’OM non pas par dépit mais par une envie profonde. »

L’avenir dira si Latour a raison mais Pavard (29 ans) vient à l’OM pour couvrir les postes de défenseur central et de latéral droit. Leonardo Balerdi et Amir Murillo peuvent s’inquiéter.