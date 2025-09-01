Benjamin Pavard rejoint bien l’OM. Via un prêt avec option d’achat.

Benjamin Pavard à l’OM, c’est fait ! L’Olympique de Marseille et l’Inter Milan ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert de l’international français, champion du monde 2018, et il a fallu attendre la dernière heure de ce mercato d’été 2025 pour voir le défenseur français signer depuis Clairefontaine.

Un prêt payant, une option à 15 M€

Il s’agit d’un prêt payant avec option d’achat estimée à 15 M€ en provenance de l’Inter Milan.

Le Français de 29 ans jouait en Italie depuis 2023. Il retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 2016 et son départ de Lille après seulement une seule saison. Il avait ensuite passé trois ans à Stuttgart puis quatre au Bayern Munich.