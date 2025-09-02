ASSE Mercato : Kilmer Sports a rendu furax les Arnault avec Stassin ! 
OM Mercato : après Pavard, un autre Bleu de Deschamps tenté sur le gong ! 

Axel Disasi
Bastien Aubert
2 septembre 2025

L’Olympique de Marseille a bien failli frapper un joli coup défensif dans les ultimes heures du mercato. Mais la tentative phocéenne pour se faire prêter Axel Disasi (27 ans), défenseur français de Chelsea, s’est soldée par un échec… pour une raison plutôt frustrante.

Alors que l’OM s’activait pour renforcer sa défense avant la fermeture du mercato, le spécialiste du Mail pour Chelsea Kieran Gill avance que le club phocéen a exploré la piste menant à Axel Disasi. L’ancien monégasque, barré par une forte concurrence chez les Blues, aurait représenté une recrue idéale : expérimenté en Ligue 1, international français, polyvalent et capable d’apporter une vraie sérénité derrière.

Les dirigeants olympiens ont donc tenté de négocier un prêt dans les toutes dernières heures du mercato. Mais leur espoir s’est rapidement heurté à une réalité administrative : Chelsea avait déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger. Résultat, impossible d’envoyer Disasi à Marseille sous cette formule. Un détail de règlement qui a complètement fait capoter le dossier, malgré la volonté olympienne d’accélérer.

Pour l’OM, c’est un vrai coup dur, presque une occasion envolée. Car au-delà du profil Disasi, ce dernier jour de mercato illustre aussi les limites du club phocéen dans sa recherche de renforts défensifs. Finalement, l’OM devra faire avec son effectif actuel jusqu’à l’hiver, en espérant que les solutions internes suffisent pour tenir le rythme. Mais ce mercato se termine avec un parfum de regret : celui d’un joli coup qui n’a jamais pu voir le jour.

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

