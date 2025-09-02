À l’Olympique de Marseille, les arrivées de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard changent la donne : Leonardo Balerdi, capitaine en difficulté depuis le début de saison, se retrouve directement fragilisé.

Le scénario est cruel. Déclaré intransférable par l’OM au cours de l’été, Leonardo Balerdi incarnait une forme de stabilité voulue par Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien n’avait jamais hésité à le couvrir d’éloges, et l’arrivée de son ami et compatriote Facundo Medina semblait même renforcer son statut. Mais la réalité sportive rattrape aujourd’hui le défenseur argentin de 26 ans.

Car De Zerbi a une idée précise : jouer à quatre derrière. Avec seulement deux places dans l’axe, L’Équipe explique que la marge de manœuvre se réduit drastiquement. Et après trois premières journées de Ligue 1 ratées, où Balerdi a multiplié les approximations, la concurrence s’annonce féroce. Benjamin Pavard et Nayef Aguerd n’ont pas été recrutés pour patienter sur le banc, mais bien pour s’imposer d’entrée dans le onze marseillais.

Balerdi menacé après le Mercato ?

À trois ans de la fin de son contrat, la situation devient inconfortable pour le capitaine olympien. Son rôle de leader est remis en question, d’autant que son rendement actuel ne justifie pas une immunité sportive. Le symbole est fort : Balerdi représentait une volonté de continuité, mais cette stabilité tant vantée a volé en éclats avec l’arrivée de renforts d’expérience.

Le paradoxe est d’autant plus marquant que si l’OM avait réussi à attirer sa priorité défensive, Joel Ordonez, le danger aurait été moindre pour Balerdi. Mais Bruges n’a jamais lâché son joueur, et l’OM s’est rabattu sur des profils confirmés, immédiatement compétitifs. Résultat : Balerdi se retrouve pris en étau. Trop juste dans ses dernières performances pour s’imposer sans contestation, trop exposé pour incarner sereinement le brassard, il devra hausser son niveau de jeu au risque de voir sa place – et son statut – s’effriter semaine après semaine.