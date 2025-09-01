Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !
Matt O'Riley rejoint l'OM : en prêt sans option d'achat…

Matt O’Riley rejoint l’OM : en prêt sans option d&rsquo;achat&#8230;
Louis Chrestian
1 septembre 2025

L’Olympique de Marseille se renforce suite à la défaite 1-0 contre l’Olympique Lyonnais en enregistrant l’arrivée de Matt O’Riley. L’international danois pose ses valises au Vélodrome sous la forme d’un prêt en provenance de Brighton, sans option d’achat, pour renforcer l’entrejeu phocéen.

Un mercato marseillais sous haute tension

Le dernier jour du marché des transferts offre un scénario digne des plus grands feuilletons. Après un été plutôt calme, marqué par l’épisode Rabiot finalement signalé vers Milan, l’OM s’est soudainement accéléré. L’arrivée confirmée d’Arthur Vermeeren, prometteur milieu belge, s’inscrit dans cette dynamique résolument offensive du staff mené par Roberto De Zerbi. Dans la foulée, le club s’active aussi pour finaliser le transfert d’Emerson Palmieri à Marseille, consolidant son couloir gauche avec un joueur d’expérience passé par Chelsea et West Ham. L’OM vit ainsi des heures intenses, avec la volonté affichée de remodeler un effectif capable de jouer les premiers rôles dès la rentrée.

Qui est Matt O’Riley, la nouvelle recrue de l’OM ?

Âgé de 24 ans, Matt O’Riley est un milieu complet (1,89 m), doté d’une double culture footballistique anglaise et danoise. Formé à Fulham, révélé au Celtic Glasgow puis transféré à Brighton à l’été 2024, il incarne la trajectoire ascendante d’un espoir du football européen. International danois depuis 2023 (4 sélections), il s’est illustré la saison passée en Premier League avec 21 matchs, 2 buts et autant de passes décisives. Technique, à l’aise dans le jeu court comme long, O’Riley affiche une intelligence tactique précieuse et ne rechigne pas aux tâches défensives, un atout rare pour un joueur à vocation offensive.

Les dessous d’un transfert express

Il aura suffi de quelques heures à Pablo Longoria pour conclure l’affaire : Matt O’Riley débarque à Marseille en prêt, sans option d’achat. Un choix assumé, alors que Brighton souhaitait conserver la maîtrise de l’avenir du joueur. Ce deal express, négocié dans l’urgence et la discrétion, tombe à point nommé pour renforcer le milieu olympien, mis à mal en ce début de saison. O’Riley, en quête de temps de jeu après une année d’adaptation mitigée en Angleterre, vient relancer sa carrière sous les ordres d’un entraîneur qu’il connaît et apprécie. Ce mouvement s’inscrit dans la logique de l’OM de bâtir un effectif compétitif, fort de l’expérience des nouveaux venus comme Vermeeren et Palmieri – dont la finalisation est attendue dans les heures à venir (voir aussi l’analyse de Dicodusport sur l’opération Palmieri).

Quels apports pour l’effectif de Roberto De Zerbi ?

L’arrivée de Matt O’Riley n’est pas anodine pour l’OM. Le joueur offre une palette rare : volume de jeu, propreté technique, impact dans le dernier tiers et repli défensif. Son gabarit, associé à son sens du placement, complète parfaitement l’académie technique déjà en place. Il s’insérera naturellement dans la philosophie De Zerbi, qui valorise la capacité à orienter, casser les lignes et déclencher la transition. À n’en pas douter, son profil peut dynamiser le collectif, offrir davantage de solutions dans l’entrejeu et soulager la pression sur des cadres comme Vermeeren, tout juste arrivé.

Pour O’Riley, c’est aussi l’opportunité de s’imposer sur la scène française et de peser dans les ambitions marseillaises, tant en Ligue 1 que lors des prochaines échéances européennes. Les supporters peuvent légitimement espérer une montée en puissance de leur équipe et rêver d’une saison plus aboutie. Le mercato de l’OM, bouclé dans l’urgence et la volonté, vient peut-être de trouver son chef d’orchestre au milieu du terrain.

