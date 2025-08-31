OM Mercato : tout est bouclé pour le transfert d’Emerson Palmieri à l’OM !

Après Arthur Vermeeren, l’OM va accueillir Emerson, latéral gauche de 31 ans qui évolue à West Ham.

L’Olympique de Marseille est en passe de boucler une nouvelle recrue avec l’arrivée d’Emerson Palmieri. Après des discussions accélérées ces derniers jours, un accord complet a été trouvé avec West Ham pour le transfert du latéral gauche italo-brésilien. Fabrizio Romano a lancé son « here we go », et le club londonien a donné son feu vert au joueur pour se rendre à Marseille et finaliser son intégration dans l’effectif phocéen.

Un transfert à… 1 million d’euros

L’opération est évaluée à environ 1 million d’euros, bonus compris. Il s’agit d’une opportunité de marché saisie par la direction olympienne, menée par Pablo Longoria, épaulé par Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, tous convaincus par le profil du joueur, qui va signer un contrat de deux ans, avec une année en option.

Emerson, champion d’Europe avec l’Italie en 2021 et habitué de la Premier League (122 matchs), vient renforcer le couloir gauche de l’OM, un secteur jugé prioritaire par le staff technique. Son expérience internationale et sa polyvalence défensive devraient être des atouts précieux pour la saison à venir. Il retrouvera également la Ligue 1, qu’il a connue lors de la saison 2021-2022 sous les couleurs de l’OL.