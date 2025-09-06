Dans l’entretien au Figaro paru ce samedi, le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, assure qu’il n’abandonnera pas le club mais qu’il serait prêt à passer la main en cas de belle offre.

L’interview croisée de Joseph Oughourlian et Frank McCourt, parue ce samedi dans Le Figaro, fait beaucoup parler depuis hier. Parce que les propriétaires du RC Lens et l’OM s’unissent pour tenter de faire bouger les choses dans le football français, en faisant en sorte que Vincent Labrune passe la main et que Nasser al-Khelaïfi (PSG) ne dirige plus la Ligue en sous-main. Les deux hommes réclament des changements profonds et vu la notoriété de leur club, leur poids dans le football hexagonal, ils ont les moyens de parvenir à leurs fins.

« Si un potentiel nouveau propriétaire arrivait, je n’irais pas contre les intérêts du RC Lens »

Mais durant cet entretien, il est également question de l’avenir de chacun à la tête de son club. Joseph Oughourlian a une idée très claire à ce sujet : « Je n’abandonnerai pas Lens, surtout pas maintenant. J’ai en revanche toujours dit que, si un potentiel nouveau propriétaire arrivait, avec plus de moyens, d’argent et qui respecte les valeurs et l’histoire du club, je n’irais pas contre les intérêts du RC Lens et de ses supporters ».

C’est donc une double bonne nouvelle pour le Racing : l’homme d’affaires ne lâchera pas la barre en cette période agitée. Et il se retirera sans s’accrocher si jamais des investisseurs plus fortunés arrivent avec un projet intéressant.