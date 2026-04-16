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FRANCE

RC Lens : Openda prêt à rejoindre Haise au Stade Rennais lors du mercato d’été ?

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 13:20
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En échec à la Juventus, Loïs Openda serait dans le viseur du Stade Rennais afin de retrouver Franck Haise, avec qui il a vécu une saison de folie au RC Lens en 2022-2023.

L’histoire entre Loïs Openda et la Juventus pourrait déjà tourner court. Recruté définitivement pour un montant estimé entre 40 et 47 millions d’euros, l’attaquant belge de 26 ans n’a jamais réussi à s’imposer en Italie. Avec seulement deux buts en plus de 30 apparitions cette saison, son rendement est jugé largement insuffisant en interne, poussant la direction turinoise à envisager une vente dès cet été .

Mais derrière ce possible départ précipité, un scénario intrigue particulièrement en Ligue 1 : celui d’un retour dans un environnement qu’il maîtrise déjà parfaitement.

Rennes, la piste du renouveau avec Haise

Parmi les clubs intéressés, selon TransferFeed, le Stade Rennais apparaît comme une destination crédible, notamment en raison d’un facteur clé : Franck Haise.

L’entraîneur rennais connaît parfaitement Openda pour l’avoir révélé au plus haut niveau lors de leur collaboration au RC Lens. Sous ses ordres, le Belge avait explosé en Ligue 1 avec 21 buts en une seule saison, devenant l’un des attaquants les plus redoutables du championnat.

Ce contexte joue énormément : Haise sait comment utiliser Openda dans un système basé sur la projection rapide et la profondeur, là où ses qualités de vitesse et d’appel font la différence. À Turin, ces caractéristiques ont été sous-exploitées dans un cadre tactique moins adapté.

Un retour sous les ordres de son ancien coach pourrait donc représenter bien plus qu’un simple transfert : une relance de carrière. En cas d’arrivée à Rennes, Openda retrouverait aussi Brice Samba, Przemysław Frankowski, et Seko Fofana avec qui il a partagé le maillot lensois.

Lens, toujours en toile de fond

Même sans être directement impliqué dans les discussions, le RC Lens reste au centre du dossier, notamment pour des raisons sportives et symboliques.

C’est à Lens que Loïs Openda a connu la meilleure période de sa carrière. En 2022-2023, il s’était imposé comme un attaquant complet, capable d’attaquer la profondeur, presser intensément et finir avec efficacité. Ce passage reste aujourd’hui la référence de son niveau réel.

Depuis, son parcours est plus contrasté : performant au RB Leipzig avec notamment une grosse première saison, il a ensuite progressivement perdu en efficacité avant de totalement décrocher à la Juventus.

Un choix déterminant pour la suite

Outre Rennes, d’autres pistes existent, notamment en Premier League avec Bournemouth. Mais toutes ne présentent pas les mêmes garanties sportives.

Le dilemme est clair pour Openda :

  • Choisir un projet sécurisant, comme Rennes, avec un coach qui le connaît parfaitement
  • Ou tenter un nouveau pari dans un environnement encore incertain

À 26 ans, l’attaquant belge arrive à un tournant. Sa valeur marchande reste élevée malgré une saison compliquée, mais une nouvelle erreur de casting pourrait durablement freiner sa progression.

Rennes, le timing parfait ?

Si le Stade Rennais parvient à se qualifier pour la Ligue des champions, le dossier pourrait rapidement s’accélérer. Le club breton offrirait alors :

  • un projet européen ambitieux
  • un cadre tactique adapté
  • et surtout, un environnement déjà familier

Dans un mercato souvent dicté par les opportunités, celui-ci pourrait bien être guidé par une évidence : remettre Loïs Openda dans les conditions qui ont fait de lui l’un des attaquants les plus redoutés de Ligue 1. Et ces conditions portent un nom : Lens… et Franck Haise. Pas sûr que cela aide à bannir le surnom de « Racing Club de Rennes »…

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