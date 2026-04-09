Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Facundo Medina (26 ans) recommence à retrouver ses jambes lensoises à l’OM, Franck Haise n’a pas renoncé à le recruter au Stade Rennais.

On a retrouvé Facundo Medina ! Après des premiers mois mitigés sous le maillot phocéen, le défenseur argentin retrouve progressivement ses jambes et son influence sur le terrain. Et l’ancien roc du RC Lens reste un profil qui attire. Selon Media Foot, Franck Haise n’a jamais perdu de vue son ancien joueur et pourrait relancer une offensive pour le recruter au Stade Rennais.

Un contexte favorable pour le Stade Rennais

Les relations entre le Stade Rennais et l’OM sont déjà actives sur le marché des transferts. Des échanges récents comme ceux impliquant Quentin Merlin et Lilian Brassier montrent que les deux clubs savent collaborer pour renforcer leurs effectifs respectifs. Cette dynamique pourrait faciliter un mouvement vers Medina si Rennes décide de passer à l’action.

Le facteur mécontentement

Medina pourrait également être sensible à l’opportunité rennaise. Déçu par les départs successifs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, et inquiet de la possible sortie de Mehdi Benatia, le défenseur argentin n’est plus totalement satisfait de sa situation à Marseille, surtout après les récentes éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de France.

De plus, Haise connaît parfaitement Medina depuis Lens et pourrait l’intégrer comme pièce maîtresse du projet rennais. Si l’OM reste favori pour le conserver, Rennes ne désespère pas de frapper un grand coup sur le mercato, en récupérant un joueur expérimenté, jeune et déjà acclimaté à la Ligue 1. Le dénouement de la saison, avec en ligne en de mire la Ligue des Champions, pourrait clore le dossier.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)