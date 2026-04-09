Cité à l’OM au cours du dernier mercato hivernal, Neil El Aynaoui (24 ans) veut déjà quitter l’AS Rome. Une aubaine pour Marseille ?

L’histoire tourne court. Arrivé avec des ambitions élevées à l’AS Roma en provenance du RC Lens, Neil El Aynaoui déchante déjà. À seulement 24 ans, le milieu marocain envisagerait sérieusement un départ dès le prochain mercato estival. Selon Africafoot et des sources proches de Younes El Aynaoui, son père et ancienne gloire du tennis, l’international marocain ne cache plus sa frustration. Son statut actuel ne correspond pas à ses attentes, lui qui s’imagine comme un élément majeur, notamment en sélection avec les Lions de l’Atlas.

Un temps de jeu insuffisant

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Cette saison, Neil El Aynaoui n’a été titularisé qu’à huit reprises, toutes compétitions confondues, pour quatorze entrées en jeu. Un bilan jugé largement insuffisant pour un joueur de son calibre. Ce manque de continuité commence à peser.

Le joueur craint désormais une baisse de sa valeur sur le marché européen s’il reste dans ce rôle secondaire. Une situation difficile à accepter pour un profil en pleine progression. Dans l’ombre de Achraf Hakimi en sélection, où il est considéré comme une pièce importante mais pas encore centrale, El Aynaoui souhaite franchir un cap. Et cela passe, selon lui, par un temps de jeu beaucoup plus conséquent en club.

L’OM à l’affût ?

Déjà cité du côté de l’OM lors du dernier mercato hivernal, le Marocain pourrait redevenir une cible crédible. Le profil plaît, et sa situation actuelle pourrait représenter une opportunité intéressante pour le club phocéen. Dans un effectif en constante évolution, Marseille pourrait offrir à Neil El Aynaoui le rôle qu’il recherche : du temps de jeu, des responsabilités et une exposition européenne. Mais attention, le dossier est loin d’être simple.

Recruté au RC Lens pour 23,5 millions d’euros, le milieu marocain est sous contrat jusqu’en 2030 avec l’AS Rome. Une position de force pour le club italien, qui n’a aucun intérêt à brader son investissement. Un bras de fer semble donc inévitable. Entre un joueur déterminé à relancer sa carrière et un club qui souhaite protéger ses intérêts, les négociations pourraient rapidement se tendre. Une chose est sûre : le dossier Neil El Aynaoui risque d’animer le mercato estival. Et l’OM pourrait bien en être l’un des acteurs principaux.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)