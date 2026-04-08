OM : Mason Greenwood surpasse Yamal (FC Barcelone) et envoie un message sur le mercato !

L’ailier de l’Olympique de Marseille réalise une saison tout simplement exceptionnelle. Avec 25 buts inscrits en club, Mason Greenwood s’impose comme l’ailier le plus prolifique des cinq grands championnats européens. Une performance qui le place au sommet d’un classement pourtant dominé par des talents confirmés et des phénomènes en devenir.

Greenwood devant Yamal et les stars européennes

Dans cette hiérarchie des meilleurs ailiers buteurs, Greenwood prend clairement l’ascendant. Il devance le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui totalise 21 réalisations cette saison. Derrière eux, Luis Díaz suit avec 22 buts, tandis que Raphinha complète le top 4 avec 19 réalisations.

À noter également la présence d’un ancien Marseillais, Ismaïla Sarr, qui confirme sa régularité avec 15 buts au compteur.

Mason Greenwood est l'ailier ayant inscrit le plus de buts en club cette saison dans le Big 5 ! ⚽️🥇



[@DTFootball_] pic.twitter.com/xJ0uEcXRJB — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 7, 2026

Une saison référence qui fait grimper sa valeur

Cette efficacité offensive impressionnante ne passe évidemment pas inaperçue sur le marché des transferts. À seulement 25 buts cette saison, Greenwood envoie un signal fort à tous ses prétendants : il est prêt pour un nouveau défi au plus haut niveau.

Son profil complet, mêlant vitesse, finition et capacité à faire la différence, en fait aujourd’hui l’un des joueurs les plus convoités du mercato estival.

Un départ attendu et un jackpot en vue pour l’OM

Sauf retournement de situation, Mason Greenwood devrait quitter l’OM cet été. Le club phocéen, dirigé par Frank McCourt, espère récupérer une somme avoisinant les 100 millions d’euros.

Un montant stratégique, car Marseille ne détient que 65 % des droits du joueur. Les 35 % restants appartiennent toujours à Manchester United, ce qui réduit mécaniquement la marge de manœuvre financière du club français.

Un message clair envoyé à l’Europe

Au-delà des chiffres, cette saison marque un tournant dans la carrière de Greenwood. En surpassant des références comme Yamal ou Díaz, il affirme son statut de joueur de classe mondiale.

Son avenir s’écrira probablement loin de Marseille, mais une chose est certaine : avec de telles statistiques, Mason Greenwood arrive sur le mercato avec un message limpide — il est prêt à franchir un cap et à s’imposer parmi les plus grands.