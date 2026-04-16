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FRANCE

RC Lens Mercato : gros retournement de situation pour un dossier brûlant

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 07:20
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Tout semblait réuni pour permettre au RC Lens de récupérer un nouveau pactole avec Loïs Openda. Pourtant, la dynamique actuelle autour de l’attaquant belge transforme cet espoir en véritable déception.

Le RC Lens peut tirer un trait sur un éventuel jackpot dans le dossier Loïs Openda. Alors que le club artésien espérait encore bénéficier d’un bonus à la revente, la réalité du marché et la situation actuelle de l’attaquant belge ont considérablement refroidi les projections.

À l’été 2023, Lens avait réalisé une opération majeure en cédant son buteur au RB Leipzig pour un montant proche de 45 millions d’euros, bonus compris. Une vente au sommet de la cote du joueur, après une saison exceptionnelle en Ligue 1. Dans le deal, les Sang et Or avaient intelligemment négocié un pourcentage de 20% sur une éventuelle plus-value lors d’un futur transfert. Un levier qui pouvait laisser espérer un nouveau gain financier à moyen terme.

Une aventure compliquée à la Juventus

Mais depuis, la trajectoire de Loïs Openda s’est nettement infléchie. Prêté à la Juventus lors de la saison 2025-2026, l’attaquant n’a jamais réussi à s’imposer.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : seulement 2 buts inscrits en 33 matchs toutes compétitions confondues, avec un temps de jeu limité et une perte progressive de confiance.

Malgré ce rendement décevant, la Juventus est contrainte de lever l’option d’achat, automatiquement activée par des conditions sportives. Le montant total de l’opération est estimé à environ 46 millions d’euros.

Une revente déjà envisagée… mais à perte

Mais la Juventus n’envisage même pas de conserver Openda sur le long terme. Le club turinois chercherait déjà une porte de sortie pour le mercato estival.

Et, dans le le contexte actuel, difficile d’imaginer une plus-value, et certaines estimations placent désormais sa valeur autour de 30 à 32 millions d’euros, bien loin des attentes initiales.

Pourquoi Lens ne touchera (presque) rien

La clause négociée par le RC Lens reposait sur une revente avec plus-value. Or, vu le montant que la Juventus a déboursé pour Openda, le mécanisme devient quasi inopérant. Et en cas de nouvelle vente, pas sûr que le montant flambe. Le scénario rêvé d’un transfert à 60 ou 70 millions d’euros s’éloigne définitivement.

Un non-événement pour le Racing

Malgré cette déception relative, le RC Lens n’a aucun regret à avoir. Le club nordiste a parfaitement géré le timing en vendant son attaquant au sommet de sa valeur.

En interne, ce dossier reste donc perçu comme une réussite sportive et financière. Le bonus espéré n’était qu’un potentiel extra, et non une nécessité.

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