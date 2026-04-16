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FRANCE

RC Lens : le retour de Yannick Cahuzac avorté par un autre club de Ligue 1 ?

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 09:00
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Yannick Cahuzac

Alors que Yannick Cahuzac est annoncé avec insistance du côté du RC Lens pour un retour, un autre club de Ligue 1 pourrait finalement tout chambouler.

Le futur de Yannick Cahuzac pourrait encore s’écrire loin du RC Lens. Alors que l’ancien capitaine des Sang et Or est régulièrement évoqué pour un retour dans l’organigramme lensois, une nouvelle donne venue d’un autre club de Ligue 1 pourrait bouleverser les plans.

À Lorient, la fin de saison s’annonce mouvementée. L’entraîneur Olivier Pantaloni, arrivé en 2024 et auteur d’une montée puis d’un maintien solide, est en fin de contrat et ne devrait pas prolonger l’aventure. Dans son sillage, son adjoint Yannick Cahuzac est également annoncé sur le départ.

Selon plusieurs sources, les deux hommes ne seraient pas parvenus à un accord avec la direction lorientaise, malgré une volonté initiale de prolongation du club .

Metz et Bernard Serin entrent dans la danse

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle rumeur a émergé. Le FC Metz, via son président Bernard Serin, serait intéressé par le profil d’Olivier Pantaloni pour prendre les commandes du projet messin, selon Mohamed Toubache-Ter. Un projet qui devrait débuter en Ligue 2, étant donné que le FCM est tout proche d’une nouvelle descente.

Or, Yannick Cahuzac fait partie intégrante du projet de Pantaloni. Les deux hommes fonctionnent ensemble depuis plusieurs saisons maintenant, notamment lors de leur passage à Lorient.

Un effet domino qui bloque le RC Lens ?

Cette situation pourrait avoir un impact direct sur le RC Lens. Depuis plusieurs mois, l’idée d’un retour de Yannick Cahuzac au club artésien circule en interne pour épauler Pierre Sage. L’ancien milieu lensois, passé adjoint de Franck Haise, est apprécié pour son leadership et sa connaissance du club.

Mais si Cahuzac choisit de suivre Pantaloni dans un nouveau projet — notamment en cas d’arrivée à Metz — son retour à Lens pourrait être compromis ou repoussé.

Lens face à un dilemme stratégique

Le club artésien pourrait donc se retrouver face à un choix : patienter en espérant un retour de Cahuzac, ou avancer sur d’autres profils pour structurer son staff à moyen terme.

Dans un marché des entraîneurs et adjoints très mouvant, les prochaines semaines seront décisives. Entre Metz, Lorient et Lens, le dossier Cahuzac est loin d’être refermé.

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