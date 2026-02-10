Selon L’Équipe, le RC Lens entrevoit plus que jamais le retour de Yannick Cahuzac à la Gaillette cet été. L’ancien capitaine, devenu adjoint reconnu en Ligue 1, devrait quitter le FC Lorient pour rejoindre le staff de Pierre Sage, au terme de son contrat en juin.

Après avoir raccroché les crampons à Lens, où il a marqué les esprits par son énergie et sa combativité, Yannick Cahuzac s’est tourné tout naturellement vers le métier d’adjoint. À Lorient, il s’est rapidement imposé comme une pièce essentielle du staff technique, que ce soit auprès de Régis Le Bris ou d’Olivier Pantaloni.

Difficile d’oublier le court passage de Cahuzac dans la lumière de Nice, projet avorté à cause de la pression des supporters niçois restés hostiles à son passé corse. Mais à Lorient, l’ex-milieu défensif a prouvé ses qualités humaines et son savoir-faire tactique, renforçant sa réputation au sein du football français.

2019-2022 : joueur puis adjoint à Lens

2023-2024 : adjoint à Lorient, rôle clé dans le staff

Il n’est donc pas étonnant que les Sang et Or, déjà séduits par sa personnalité l’an passé, aient multiplié les contacts pour lui offrir un nouveau challenge à la maison. Pour saisir toute l’évolution de sa carrière, la fiche de carrière de Yannick Cahuzac en atteste : rigueur, régularité et fidélité, sur comme en dehors du terrain.

Volonté du RC Lens et dernières étapes pour un retour

Ce n’est pas une découverte : l’attachement entre Cahuzac et le RC Lens est profond et réciproque. Déjà, lors de son annoncée officielle de retraite, il avait trouvé grâce aux yeux des supporters pour sa passion et son implication sans faille, symbole de la mentalité artoise (détails sur sa fin de carrière).

L’été dernier, Lens avait dû se résoudre à engager Bilal Hamdi comme adjoint, faute d’accord avec Lorient sur un indemnité libératoire pour Cahuzac. Mais loin de rompre le contact, la direction lensoise est restée en veille, déterminée à retrouver l’un des siens. Cette stratégie, axée sur la cohérence humaine du staff, fait désormais consensus : dirigeant, entraîneur, Leca directeur sportif et Cahuzac lui-même sont sur la même longueur d’onde.

Avec la future fin de contrat du technicien chez les Merlus au 30 juin, tous les feux sont au vert pour une arrivée dans l’équipe de Pierre Sage. L’encadrement lensois cherche une référence d’esprit club et voit en lui bien davantage qu’un simple technicien : un meneur d’hommes, capable d’assurer le lien entre vestiaire et banc.

L’intégration auprès du tandem Sage-Alioui, le maintien d’un contact fort avec Jean-Louis Leca, la compréhension de l’ADN Sang et Or… autant d’atouts qui font de Cahuzac la priorité absolue sur ce début mercato côté staff. D’ailleurs, la dernière décision de l’ex-capitaine concernant sa place chez les Sang et Or confirme sa volonté d’écrire une nouvelle page à Lens, cette fois du banc.

Si l’officialisation n’est plus qu’une question de jours, c’est bien la dimension humaine et la fidélité aux couleurs artésiennes qui résument l’engouement autour de ce come-back. Le Racing entend bâtir son avenir sur des hommes de confiance : le retour de Cahuzac, en est le meilleur exemple.